'Memur Teoman'dan haber var!

Memur Teoman, 17- 25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) - Türkiye'de, 17- 25 Aralık soruşturmasının ardından, rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı Teoman Coşkun Dudak, ikinci kez terfi aldı. Dudak, Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak atandı.

Artvin Hopalı olan Teoman Coşkun Dudak, adını, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zerrab’ın yaptığı iddia edilen bir konuşma sonrası duyurmuştu. Zarrab'ın, kendisinden rüşvet almayan Dudak için “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler. Yok yok adam almıyor” diye yakındığı, haber konusu olmuştu.

Teoman Coşkun Dudak, ‘Memur Teoman' nitelendirmesiyle sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Dudak için özellikle sosyal medyada takipçilerince de övgüler dizilmişti.



Dudak, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavını başarıyla geçerek gümrük müdürlüğüne yükselmişti.

Sınavla birlikte mülakatları da başarıyla geçen Dudak, bakanlıkça Gaziantep Gümrük Müdürlüğü emrinde müdür olarak göreve başlamıştı.

Dudak, ikinci bir terfi ile önceki hafta da Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. Görevine başlayan Dudak, yeni görevi ile ilgili değerlendirme yapmadı.

MEMUR TEOMAN'IN TUTAĞI ŞÖYLEYDİ:



Hürriyet'in 2 yıl önce yaptığı habere göre, ATATÜRK Havalimanı (AHL) eski Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak’ın ismini Türkiye, 17 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zarrab’ın, Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası tanıdı. İddiaya göre Zarrab, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” şeklinde yakındı. İşte bu konuşmalardan sonra Dudak, “Memur Teoman” olarak önce sosyal medyada ardından yazılı ve görsel medyada adeta fenomen oldu. Teoman Dudak’ın o dönem Reza Zarrab’ın yıllarca yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptığı Duru Döviz Kıymetli Madenler A.Ş.’ye tam 57 milyon TL ceza kesilmesini sağlayan tutanağı düzenlediği ortaya çıktı.

SAHTE BELGE SUNDULAR

O tutanağın hikayesi, 4 Ocak 2013’te Gana’dan Atatürk Havalimanı’na inen uçakta 1.5 ton külçe altın bulunmasıyla başladı. ULS Havayolları’ndan kiralanan uçaktaki yükle ilgili mineral sample (örnek doğal taş) beyanı verilmesi gümrük çalışanlarını kuşkulandırdı. Dudak’ın talimatı üzerine uçağın kargosunu inceleyen görevliler, 50 kiloluk 30 ayrı paket paketler içinde toplam 1.5 ton külçe altın buldu. Zarrab’dan sonra şirketin yönetimine gelen Emin Hayyam adına düzenlenen belgenin kısa sürede sahte olduğu anlaşıldı. Uçak mühürlenerek Dudak gözetiminde hemen tutanak düzenlendi. Tutanakta, uçaktaki külçe altınlarla ilgili belge ibraz edilemediği belirtilerek özetle şunlar söylendi: “04 Ocak 2013 tarihli 1569 kayıt sayısıyla varidelerimize giren dilekçelerine esas teşkil edilecek ve mezkur eşyanın taşıyıcısı olduğuna dair herhangi bir orijinal evrak sunamadıklarından (konşimento veya fatura) bu tutanak düzenlenmiştir”

18 GÜN MÜHÜRLU BEKLEDİ



İşte bu belgenin düzenlenmesinin ardından altınları taşıyan uçak 18 gün süreyle AHT kargo bölümünde mühürlü bekledi. Duru Döviz’in, Gana’daki altın şirketine 64.5 milyon dolarlık ödeme yaptığı faturayı beyan etmesiyle uçak Dubai’ye gitti. Yaşanan süreç bununla da bitmedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine dosya önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu’na gönderildi. Ancak daha sonra dosya buradan alınarak Kabahatler Bürosu’na yönlendirildi. Altınları bulan ve tutanakta imzası olan 18 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan idari ve adli soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık kuvuşturmaya gerek olmadığı yönünde kara verdi.