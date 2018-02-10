  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
10.02.2018 20:25

Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı

»
Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaymakam olduğu dönemde, Meltem Özkalfa'yı ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabısının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili Meltem Özkalfa açıklamalarda bulundu.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. ''Neden olaydan 9 ay sonra ortaya çıktı?" diye soran Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, darp edildiğini iddia eden Meltem Özkalfa yanıt verdi.

Meltem Özkalfa, "Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım. İlişkimiz vardı" dedi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası, Meltem Özkalfa açıklama yaptı. Aynı gün Vali Çiftçi de basın toplantısı düzenledi ve darp iddialarını yalanlayarak, "Benden istediği yardımı bulamayınca telefonla tehdit ve taciz etmiştir" dedi.

Vali Orhan Çiftçi'nin açıklamasının ardından konuşan Meltem Özkalfa, belediyedeki görevinden uzaklaştırılmadığını, halen birikmiş olan toplam 300 günlük iznini kullanmakta olduğunu belirterek, ''Ben kendisinden hiçbir talepte bulunmadım. Bu arada 9 ay neden beklediğimi sormuş kendisi. Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Bu zaman içinde sustum. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim" dedi.

'İLİŞKİMİZ VARDI'

Olayla ilgili suskunluğunu bozup, artık gerçekleri söylemek istediğini belirten Meltem Özkalfa., şunları kaydetti:

"20 Mayıs 2016 günü eşini ve çocuklarını trene bindirdikten sonra niçin benimle İnegöl'e geldin, hem de benim arabamı kullanarak? İkincisi; 30 Aralık 2014 günü neden benim evime geldin? Neden benden bir telefon ve bir hat istedin? Kendi profilini, kendi prestijini ve kendi koltuğunu kurtarmak için ben suçlanıyorum. Tek istediğim 8 Mayıs 2017 gününe odaklanmak. 4 kişiyle neden dağa kaldırıldım? Bunun cevabını bekliyorum. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım: İlişkimiz vardı. Telefon şirketinden kayıtları çıkarttım, kayıtlar elimde. Her sabah arardı beni. Benim için 'İnternetten geçmişini araştırsın' diye bir ifade kullanmış. Geçmişim benim özelimdir, kimseyi ilgilendirmiyor. Bundan sonra susmayacağım."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü10 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
  • Acil servislerdeki düzenlemeyle ilgili yeni açıklama10 Şubat 2018 Cumartesi 17:56
  • Ankara'daki patlamayla ilgili yeni gelişme10 Şubat 2018 Cumartesi 17:37
  • Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?10 Şubat 2018 Cumartesi 17:23
  • Düşen helikopterle ilgili TSK'dan açıklama10 Şubat 2018 Cumartesi 16:12
  • Başbakan açıkladı: Düşen helikopterde şehit sayısı belli oldu10 Şubat 2018 Cumartesi 16:05
  • Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler10 Şubat 2018 Cumartesi 15:54
  • Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü10 Şubat 2018 Cumartesi 15:06
  • Lise öğrencileri bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı10 Şubat 2018 Cumartesi 14:20
  • Trabzon'da şarbon paniği! 1 ölü, çok sayıda kişi hastanede10 Şubat 2018 Cumartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri Anıtkabir'de
    • Bella Hadid'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    • Milyarder adamın çok eşli çılgın yaşamı
    VİDEO GALERİ
    • Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
    • AKP’li Kavakçı'ya tutuklu gazeteci soruldu; cevap veremedi
    • Beyazıt Öztürk'ten kahkahalara boğan Tarkan taklidi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti