Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaymakam olduğu dönemde, Meltem Özkalfa'yı ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabısının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili Meltem Özkalfa açıklamalarda bulundu.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. ''Neden olaydan 9 ay sonra ortaya çıktı?" diye soran Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, darp edildiğini iddia eden Meltem Özkalfa yanıt verdi.

Meltem Özkalfa, "Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım. İlişkimiz vardı" dedi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası, Meltem Özkalfa açıklama yaptı. Aynı gün Vali Çiftçi de basın toplantısı düzenledi ve darp iddialarını yalanlayarak, "Benden istediği yardımı bulamayınca telefonla tehdit ve taciz etmiştir" dedi.

Vali Orhan Çiftçi'nin açıklamasının ardından konuşan Meltem Özkalfa, belediyedeki görevinden uzaklaştırılmadığını, halen birikmiş olan toplam 300 günlük iznini kullanmakta olduğunu belirterek, ''Ben kendisinden hiçbir talepte bulunmadım. Bu arada 9 ay neden beklediğimi sormuş kendisi. Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Bu zaman içinde sustum. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim" dedi.

'İLİŞKİMİZ VARDI'

Olayla ilgili suskunluğunu bozup, artık gerçekleri söylemek istediğini belirten Meltem Özkalfa., şunları kaydetti:

"20 Mayıs 2016 günü eşini ve çocuklarını trene bindirdikten sonra niçin benimle İnegöl'e geldin, hem de benim arabamı kullanarak? İkincisi; 30 Aralık 2014 günü neden benim evime geldin? Neden benden bir telefon ve bir hat istedin? Kendi profilini, kendi prestijini ve kendi koltuğunu kurtarmak için ben suçlanıyorum. Tek istediğim 8 Mayıs 2017 gününe odaklanmak. 4 kişiyle neden dağa kaldırıldım? Bunun cevabını bekliyorum. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım: İlişkimiz vardı. Telefon şirketinden kayıtları çıkarttım, kayıtlar elimde. Her sabah arardı beni. Benim için 'İnternetten geçmişini araştırsın' diye bir ifade kullanmış. Geçmişim benim özelimdir, kimseyi ilgilendirmiyor. Bundan sonra susmayacağım."