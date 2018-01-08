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09.01.2018 07:35

Meltem Özgüç Eyolcu o hastalık yüzünden hayatını kaybetti!

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Meltem Özgüç Eyolcu o hastalık yüzünden hayatını kaybetti!
Crohn hastalığı, Meltem Özgüç Eyolcu’nun hayatını kaybetmesine neden oldu. Eyolcu, 2 ay önce karın ağrısıyla gittiği hastanede tedaviye başladı ancak kurtarılamadı

İzmir'de 45 yaşındaki Meltem Özgüç Eyolcu'nun hayatı, iki ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından önce kabusa döndü, ardında da acı bir şekilde sona erdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; cerrahi müdahale gerektirebilen ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanan ve kadınlarda yüzbinde 2 oranında görülen Crohn hastalığının pençesine düşen genç kadın kurtulamadı. Ailesi ve sevenleri tarafından cenaze namazı kılınan Eyolcu toprağa verildi.

45 KİLOYA DÜŞTÜ

Karabağlar İlçesi'nde eşi ve bir çocuğu ile yaşayan Meltem Özgüç Eyolcu, iki ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı olan 'Crohn' teşhisi konulan Eyolcu çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak talihsiz kadın 70 kilodan 45 kilograma kadar düştü. Konuşma güçlüğü çeken ve yürüyemez hale gelen Eyolcu, yemek yiyemediği için bitkin hale düştü. Ağızdan bağırsaklara kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendini gösteren bu hastalığa bağlı olarak kalp krizi geçiren Eyolcu tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yaratırken, sevenleri ilk defa böyle bir hastalık duyduklarını söyledi. Eyolcu, cumartesi günü kılınan cenaze namazı sonrası Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİNDİRİM SİSTEMİ İLTİHAPLANIYOR

Crohn hastalığı sindirim kanalını tutan iltihabi bir hastalıktır. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerini tutabilmesine karşın sıklıkla ince bağırsağın son kısımlarını veya kalın bağırsağı tutar. Crohn, sıklıkla ülseratif kolit ile karışır. Fakat ülseratif kolit hastalığı sadece kalın bağırsakta görülürken, Crohn ağızdan anüse kadar her bölgede oluşabilir. Ülseratif kolit hastalığında sadece kalın bağırsağın içini örten yüzeysel tabaka hasta iken, Crohn hastalığında bağırsağın tüm katları hastadır. Her yaş grubunda olmasına rağmen, sıklıkla 16-40 yaş arasında görülür. Kalıtsal olabilir.
Ülkemizde çok görülmemekle birlikte, Batı toplumlarında, örneğin ABD'de yaklaşık 2 milyon kişi bu hastalıklardan etkilenmektedir.

BELİRTİLERİ NELER?

Belirtiler, tuttuğu bölgeye göre değişebilir. En sık belirtiler, kramp tarzında karın ağrısı, ishal, ateş, kilo kaybı, halsizlik, güçsüzlük ve şişkinlik hissidir. Çocuklarda gelişme geriliği ile karşımıza çıkabilir. Diğer belirtiler anüste ağrı ve akıntı, deride yaralar, makat bölgesinde apseler, çatlak ve eklem ağrısıdır. Bunun haricinde az sayıda hastada üveit şeklinde göz tutulumu ya da sklerozan kolanjit adı verilen ve safra yolları tutulumu gibi tablolar ortaya çıkabilir.

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