Melih Gökçek inkar etti ama CHP'li Hakverdi o gerçeği açıkladı

Melih Gökçek'in inkar ettiği marka başvurusu 08.01.2018'de adına tescillendi.

Aysel Alp / Hürriyet - CHP Milletvekili, hürriyet.com.tr’nin “Melih Gökçek oyuncak da olamayacak, parfüm de” başlığıyla duyurduğu haberle ilgili şok bir iddiada bulundu. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Gökçek inkar etmişti ama gerçek ortaya çıktı” diyerek Gökçek’in “İ. Melih Gökçek ar/vr ” markasını 8 Ocak 2018 tarihi itibariyle tescil ettirdiğini açıkladı.



27 Ekim 2017’de yayımlanan haberimizde Türk Patent ve Marka Kurumu’na temmuz ayında beş kategoride “İ.Melih Gökçek ar/vr” için marka tescil başvurusu yapıldığını yazmıştık. Melih Gökçekin inkar ettiği marka başvurusu 08.01.2018de adına tescillendi.

Tescil gerçekleşirse, Gökçek ismiyle radyo, televizyon kurabileceğini; eğitim öğretim, satış hizmeti alanında her türlü ürün üretebileceğini belirtirken, başvuru sahibi dışında birinin bu isimle herhangi bir ürünü piyasaya süremeyeceğini anlatmıştık.

BEN BAŞVURMADIM

Bu haberimizin yayınlanmasından sonra Melih Gökçek, danışmanı aracılığıyla bize ulaşarak,

“Ne ben ne de bir yakınım Türk Patent Kurumuna böyle bir başvuruda bulunduk. Bu başvurudan hürriyet.com.tr’nin haberinden öğrendim. Hemen Türk Patent Kurumunu aradım. Yetkilileriyle konuştum. Bu başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu benden habersiz kim yaptıysa kötü niyetlidir. O kişi hakkında da yasal başvuruları yapacağım” mesajını iletmişti.

BAŞVURAN GÖKÇEK’Tİ

CHP Milletvekili Hakverdi ise, 02 Ağustos 2017 tarihinde Türk Patent Enstitüsüne “İ. Melih Gökçek ar/vr” markasını tescil ettirmek için başvuran kişinin Melih Gökçek’in olduğu bilgisine ulaştığını açıklamıştı. Hakverdi, bugün yaptığı açıklamada ise şu iddiaları dile getirdi:

GÖKÇEK MARKASI 8 OCAK’TA TESCİLLENDİ

“Görülen o ki Gökçek’in medya yolu ile alelacele yaptığı açıklamalar sadece kamuoyunu yanıltmak ve oyalamak amaçlı açıklamalardı. Çünkü ‘i.melih gökçek ar/vr’ markası 08.01.2018 tarihinde Gökçek’in adına tescillendi.

Anlaşılan o ki;

Gökçek Türk Patent Kurumunu ya aramadı ya da arayıp işlemi hızlandırmalarını talep etmiş olmalı ki ‘i..melih gökçek ar/vr’ markası belirttiğimiz sınıflarda 08.01.2018 tarihinde tescil edildi.

Marka sahip bilgilerine bakıldığında marka sahibinin ‘İBRAHİM MELİH GÖKÇEK’ ve adresinin de Ankara Büyükşehir Belediyesinin adresi olan Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara olduğu gönderdiğim ve TPE sitesinden alınmış eklerde açıkça görülmektedir.

TPE’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ‘i.melih gökçek ar/vr’ adıyla ve kendisi adına tescillenen bu markayı telaşla yalanlaması, haberinin olmadığını söylemesi ve hatta bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağını bildirmesi Gökçek’in yine neyi saklamaya çalıştığı sorusunu akıllara getirmiyor değil.

Yaptığı bir marka patent başvurusunun dahi arkasında duramayıp telaşla yalanlayan, haberim yok diyen Gökçek’in ne iş yapacağı bizi ilgilendirmez ama bizi ilgilendiren bir şey var ki o da Gökçek ne iş yaparsa yapsın halk adına ensesinde olacağımız ve Belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca yaptığı iş ve işlemlerin hesabını Ankaralılar adına soracağımız gerçeğidir.”