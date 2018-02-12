Mehmetçik Vakfı, o avukata bağışını iade etti

Adalet Bakanlığı, Astsubay Musa Özalkan'ın, Afrin'de şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden Avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA - Adalet Bakanlığı, Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden Avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunurken, icrayı başlatan personel hakkında da inceleme başlattı. Ayrıca Avukat Emine Gün’ün bugüne kadar aldığı avukatlık vekaleti olan 18 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlamasının ardından Vakıf aynı gün bu tutarı iade ettiğini açıkladı.

Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün, yaptığı açıklamada ise, icra yenilemesinin, davacı çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, aldığı 18 bin lira avukatlık vekalet ücretini bugün Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.



Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çifti tahsilat için harekete geçti ve Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etti.



ADALET BAKANLIĞI AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Söz konusu olayın basın organlarında yer almasının ardından Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik yer alan haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır” dedi. Bakanlık açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



“Bu kapsamda, şehit olduğunu bildiği halde Özalkan'ın şehit düşmesinden bir gün sonra emekli ikramiye alacağı ve araç üzerine haciz konulmasını talep eden Yozgat Barosuna kayıtlı Avukat Emine Gün hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ve 82/9. maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, haciz işlemiyle ilgili icra müdürlüğü personeli hakkında da inceleme başlatılmıştır.”



AVUKAT, ALDIĞI 18 BİN LİRA ÜCRETİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI



Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.



Avukat Gün, şöyle konuştu:



“Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan’ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır.”



Avukat Emine Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, "Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlar da şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediklerini öğrendim” dedi.



Musa Özalkan'ın şehit olmasından sonra müvekkilleri olan ailenin icra takibini yenilemek istediğinden bunun yapmaması durumunda, görevi kötüye kullanma olacağını dile getiren Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş haczi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir.”



Avukat Emine gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Şehit Astsubay Üstçavuş Özalkan, 2009 yılında Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin aracına çarptı. Kaskosu olmadığı için yargıya taşınan olayda Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. Özalkan parayı ödeyemeyince 2016 yılında maaşına haciz kondu. Haciz tarihinden 17 Ocak 2018'e kadar maaşından 21 taksit kesildi. Özalkan'ın şehit olduğu haberinin duyulmasından 1 gün sonra ise karşı taraf hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasının yenilenmesini talep ederek Avukatları Emine Güç’e bildirdiler.



VASİYETİNDE TÜRKMEN ÇOCUKLARA ANAOKULU YAPTIRILMASINI İSTEMİŞTİ



Şehit Özalkan'ın Türkmen çocuklar için yaptığı vasiyeti yürekleri dağlamıştı.



Özalkan, şu vasiyette bulunmuştu:



"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması vasiyetimdir."



ŞEHİDE DAVA AÇAN SAÇAN: OLAYLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA GELİŞTİ

Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep ettiği iddia edilen davacı Serkan Saraç, icra takibinin kendi bilgisi dışında, avukatı tarafından başlatıldığını öne sürdü.



Saraç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009 yılında meydana gelen trafik kazası ve Astsubay Musa Özalkan şehit olduktan sora başlatılan icra takibi yenilenmesiyle ilgili süreçle ilgili şunları söyledi:



"Trafik kazasında benim arabam da Musa’nın arabası da kiralıktı. Musa kendi arabasının masrafını karşıladı, ben de kendi arabamın masrafını karşıladım. Ondan sonra benim masraflarım karşılanmadığı için tazminat davası açtık. Dava 21 ay önce tamamlandı. 21 aydır da avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşlarımızdan para kesiliyordu. Ben Musa ile sürekli konuşuyordum. Musa ‘anlaşalım’ diyordu ve ben de ‘anlaşalım’ diyordum. Musa'ya dava açtım ama her zaman telefonda kendisiyle görüşüyordum. Avukat 21 aydır aldığı parayı kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin’e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Musa'nın ailesiyle de avukatıyla da görüştüm. Yalnız benim sonradan öğrendiğim bir şey var: Benim vekaletim avukatımda olduğu için avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra yenilemesi yaptırmış. Bunlar benim bilgim dışında oldu. Sonradan öğrendim ben bunu. Şehidimizin ağabeyi beni aradı. Yanıma helallik için geldiler, ben helalleştim. O zaman da avukatımın parasını da verdiler, Ankara'ya gittiler. Ağabeyiyle konuştuklarıma Yerköy Cumhuriyet Savcısı da şahit."



MEHMETÇİK VAKFI, O AVUKATA BAĞIŞINI İADE ETTİ



Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz yenilenmesi konulmasını talep eden Avukat Emine Gün’ün bugüne kadar aldığı avukatlık vekaleti olan 18 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlamasının ardından Vakıf aynı gün bu tutarı iade ettiğini açıkladı.



Mehmetçik Vakfı, 'Kamuoyunun Dikkatine' başlığı ile resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Yazılı ve görsel basında ‘Utandıran Dava da Avukatta Harekete Geçti… Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı’ şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüştür.



Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan adına 2009 yılında karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle, şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından Vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartıyla 12 Şubat 2018 günü saat 13.48’de şehidimiz adına Vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin TL’nin Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 18.08’de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”