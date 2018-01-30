Mehmet Özdilek gözüne Galatasaray'ı kestirdi

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk edecekleri Galatasaray karşısında iyi bir skor alarak, rövanş için avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında perşembe günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kupada gidebilecekleri son noktaya kadar gitmek istediklerini belirten teknik direktör Mehmet Özdilek şunları söyledi:

"Kupada ilk 8'e kalmak önemliydi. Ondan sonraki süreçte kupayla ilgili yapılan program, çok sağlıklı bir program değil. Onu çok net söyleyeyim. Perşembe günü gece oynayacağız, sonrasında pazar günü lig maçına çıkacağız. Perşembe tekrar rövanş maçımız var. Pazar günü tekrar lig oynayacağız. Arada iki gün dinlendiriyorlar bizi. Anlamadım neden böyle bir fikstürle karşı karşıya kaldık. Ama, kupada da gidebildiğimiz nokta neyse sonuna kadar savaşacağız. Kendi evimizde oynuyoruz. Tabii ki iki ayaklı bir maç oynayacağız. Onun için ilk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Perşembe akşamı buradan da iyi bir skorla ayrılarak, en azından bir avantaj yakalayıp ikinci maça taşımak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

GALATASARAY KUPANIN FAVORİLERİNDEN

Galatasaray'ın kupanın favori takımlarından biri olduğunu ifade eden Özdilek, "Genelde biz hep çıkışa başlamış takımlarla karşılaşıyoruz. Bu çok fazla önemli değil, önemli olan bizim ne yapacağımız. Galatasaray, kupanın favori takımlarından biri. Biz bundan önce de kupanın favori takımlarından birini eledik. Dolasıyla bu kupada bir noktaya gitmek istiyorsanız büyük takımları elemeniz gerekecek. Kolay mı? Değil. Bunun da bilincindeyiz. Ligde de beklediğimiz konumun altındayız. Bunun da verdiği bir sıkıntı var. İki kulvara da tek tek bakacağız. İlk önce perşembe, daha sonra pazar gününü düşüneceğiz. Perşembe günü yine kupada bu zamana kadar oynadığı, mücadele ettiği Konyaspor'u herkes görecek. Bunda şüphem yok. Ümit ederim ki ilk maçı sağlıklı bir şekilde kapatırız. İkinci maç için bir avantaj elde edip en azından sonuna kadar bu işin içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

2-3 TRANSFER OLACAK

Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kaldığını vurgulayan Özdilek, "Konyaspor transfer yapacak. 31 Ocak son tarih. Önümüzde iki gün var. Muhakkak bünyemize iki ya da üç oyuncu katacağız" açıklamasını yaptı.