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03.01.2018 20:05

Mehmet Barlas'tan 'terör örgütlerine destek verdik' itirafı

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Mehmet Barlas'tan 'terör örgütlerine destek verdik' itirafı
Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin Suriye'de 'muhalif gruplar' diyerek 'terör örgütlerine destek verdiğini' yazdı.

CUMHURİYET - Havuz medyası Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, 2 Ocak 2018 tarihli "BM adım adım yok olmaya gidiyor" başlıklı yazısında Türkiye'nin Suriye'de "Muhalif gruplar" diyerek "terör örgütlerine destek verdiği" itirafında bulundu.

Barlas'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de 'Muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim."

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