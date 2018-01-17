  • BIST 116.593
  • Altın 162,981
  • Dolar 3,8063
  • Euro 4,6601
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
18.01.2018 00:15

Mehmet Altan'ın avukatlarından HSK'ya şikayet

»
Mehmet Altan'ın avukatlarından HSK'ya şikayet
Tutuklu akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle verdiği tahliye kararını uygulamayan 26. ve 27. Ağır Ceza mahkemeleri hâkimlerini Hâkim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.

T24 - HSK’ya başvuran avukatlar Ergin Cinmen, Figen Çalıkuşu, Ferat Çağıl ve Melike Polat, verdikleri dilekçede hâkimlerin Anayasa’yı ihlal ettiklerini ve müvekkillerine karşı suç işlediklerini savundu. İstanbul Barosu da HSK’ya yazdığı ayrı yazıda Altan’ın avukatlarının verdiği dilekçede yer alan tespitlere katılındığını belirterek, HSK'nın görevini acilen yerine getirmesini talep etti. 

“Yargı kaosu yaşanmaktadır"

Anayasa Mahkemesi’nin, 11 Ocak tarihli kararında, ‘tutuklamanın hukuki olmadığına, ifade ve basın özgürlükleri ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ dikkat çeken avukatlar, "Müvekkilin başvurusuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca verilmiş olan ihlal kararları uygulanmamıştır. Başvuru mercileri tüketilmiş durumdadır. Bize göre halihazır durumda büyük bir yargı kaosu yaşanmaktadır. Hukuk, yargı eliyle akamete uğratılmaktadır” dedi. 

"AYM'nin saygınlığı tahrip edildi, Altan'a karşı suç işleniyor"

"Yaşanılan durum yalnızca müvekkilimizin anayasal haklarının ağır bir şekilde ihlaliyle kalmamaktadır. Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğine ciddi bir darbe vurulmuştur. Yargının saygınlığını yalnızca ülkemizde değil, uluslararası toplum nezdinde de tartışılır kılmıştır” ifadelerine yer verilen dilekçede, AYM’nin saygınlığının tahrip edildiği belirtilerek Altan’a karşı suç da işlendiği savunuldu. 

"Anayasanın 19/3. Maddesi ihlal edildiği gibi, TCK 109/3 maddesinde yazılı olduğu şekilde hürriyetinden yoksun kılınmakta ve TCK 257 maddesinde düzenlendiği gibi 'görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müvekkilin mağduriyetine yol açan hakimlerin' görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri de izahtan varestedir. Bunun, adaleti dağıtmakla görevli bir kurumca; bir ağır ceza mahkemesinin kararıyla yapılmasının hukukla, akılla, vicdanla izah edilmesi mümkün bulunmamaktadır” yorumunda bulunan avukatlar, 26. ve 27. Ağır Ceza mahkemelerinde görevli 4 hâkim hakkında, 'görevin doğru ve tarafsız yapılamayacağı kanısı' sebebiyle gereken soruşturmaların açılmasını talep etti. Avukatlar, ihlallerin sonlandırılması için hâkimlerin görevden alınmaları veya yerlerinin değiştirilmesi ile soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için soruşturma süresince tedbiren görevden uzaklaştırılmalarını da taleplerin arasına ekledi.

HSYK, tutuklu gazetecileri tahliye eden hâkimleri açığa almıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 21 gazetecinin tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti ve duruşma savcısı, HSYK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Tahliye kararını veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşmanın savcısı Göksel Turan'ın açığa alınmıştı.

İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, yerel mahkemelerin AYM kararına direnmesinin ardından yaptığı yorumda, HSYK daha önce hakim ve savcıyı görevden almasını hatırlatarak, "İstanbul 13. Ağır Ceza heyetine aynısını HSK yapmazsa kararı doğru buluyor demektir. Ki bu tüm mahkemelere AYM kararlarına uymayabilirsiniz demek anlamına gelir!” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı!17 Ocak 2018 Çarşamba 18:06
  • AKP'li meclis üyesi evinde ölü bulundu17 Ocak 2018 Çarşamba 17:55
  • Malatya'da silahlı kavga: Yaralılar var17 Ocak 2018 Çarşamba 16:37
  • FETÖ'nün kara parasının nasıl aklandığı ortaya çıktı17 Ocak 2018 Çarşamba 16:34
  • FETÖ'den yargılanan İnebolu Sahil Güvenlik Botu personeli hakkında karar17 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
  • 'Füze Avcısı'nın seri üretimi başlıyor17 Ocak 2018 Çarşamba 16:30
  • Evinde 1 dolar bulunan kurmay albay hakkında karar17 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
  • Öğretmene şiddete 'sargılı' protesto17 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
  • İzmir'de avukattan doktora saldırı17 Ocak 2018 Çarşamba 16:17
  • Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması17 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
    • FOTO GALERİ
    • Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı
    • Gençler arasında ölüm saçan yeni akım!
    • Nuriye ve Semih'i sevmek de "sakıncalı"​
    VİDEO GALERİ
    • Hava durumu bülteninin davetsiz misafiri
    • Süleyman Soylu koltuğu böyle kaptırdı
    • Isparta'da eğitim uçağı düştü
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti