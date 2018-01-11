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12.01.2018 01:20

Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi

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Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi
AYM kararının ardından ilk derece mahkemelerine yapılan itirazlar AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmamış olması gerekçe gösterilerek reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “FETÖ terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 31 Temmuz 2016’da tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın ardından avukatlar,  Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti.

AYM'den tahliye kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu bulunan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularında belirtilen tutuklamanın hukuki olmadığı, tutuklanma dolayısıyla ifade, basın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı oy çokluğuyla kabul etti. 
Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek mahkeme, "Kötü muamele", "Hukuka aykırı gözaltı" iddialarını ise, "Başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul edilemez buldu. Yüksek mahkeme, diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkin ise "Açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Alpay hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şahin Alpay KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına açılan 21'i tutuklu 30 sanığın bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 31 Temmuz 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

Alpay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İşte İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı:

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(t24)

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