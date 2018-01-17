Mehmet Ali Birand'ın eşinden Erdoğan'a Kaftancıoğlu tepkisi

Yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Ali Biran'ın eşi Cemre Birand, AKP grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Cumurbaşkanı Erdoğan dün AKP grup toplantısında CHP'nin yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuşmuş, Kaftancıoğlu'na ait olduğu iddia edilen tweet'leri partililere göstermiş, "Bu kişinin marjinal bir grubun başında olması gerekir" demişti.



Erdoğan'a hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand tepki gösterdi. Cemre Birand "Hepimizi kucaklayacak Chrbşknı Kaftancıoğlu'na hücum ediyor" mesajını paylaştı.