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09.01.2018 11:40

Mehmet Ağar'dan Arda Turan açıklaması

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Mehmet Ağar'dan Arda Turan açıklaması
Arda Turan'ın Galatasaray altyapıda yetiştiğini ve herkesin gözü gibi koruması gereken bir adam olduğunu söyleyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona'da forma şansı bulamayan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan Arda Turan'la görüştüğünü belirterek, "Galatasaray Arda'yı kucaklamalıdır" diye konuştu.
Arda'nın "Fatih Terim varsa ben gelmem" diye bir şey söylemediğini ifade eden Ağar, "Arda terbiyesiz değildir" dedi.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Ağar'ın ifadeleri şöyle:

'GÖNLÜM GALATASARAY'DA OYNAMASI'

"Arda bizim bir evladımız. Galatasaray'da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orda ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum; ‘4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım' dedi. Gönlüm Galatasaray'da oynamasıdır. Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir.

Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyur karşılarına çıktı. Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır.

'Fatih Terim varsa ben gelmem' gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim."

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