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03.02.2018 11:50

'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde flaş değişiklik

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'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde flaş değişiklik
O3 Medya’nın Kanal D için çektiği 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde başrol oyuncusu değişti. Dizi için 24 yaşındaki oyuncu Büşra Develi ile anlaşıldı.

Yaklaşık 5 ay önce çekimleri başlayan 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin önce yönetmeni, sonra Metin Akpınar’ın da aralarında olduğu bazı oyuncuları ve senaristi değişmişti.

Medyatava'da yer alan habere göre; son olarak dizide 'Çiçek Hatun' karakterini canlandıran Seda Bakan’la yollar ayrıldı. Söz konusu rol için Büşra Develi’yle el sıkışıldığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Hadi Be Oğlum' filmindeki partneri Büşra Develi, 'Mehmed' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun rol arkadaşı olacak.

busra-.jpgBüşra Develi

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