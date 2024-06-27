Yeni bir televizyon kanalı geliyor

Medyaradar'da yer alan habere göre, Televizyon dünyasındaki ‘entertainment kanallara’ bir yenisi daha eklenecek. Reklam sektörünün tanınan isimlerinden İhsan Bars Dinçer, yeni bir televizyon kanalı için kolları sıvadı. Yeni kurulacak kanalla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İSMİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul Now ismiyle ağustos ayında yayın hayatına başlayacak olan kanalın lisansı alındı. Yeni kanalın ofisi ise Maslak Rentaş Ticaret Merkezi’nde yer alacak.

HANGİ İSİMLERLE ANLAŞILDI?

Türkiye'nin yeni entertainment kanalı olmayı hedefleyen kanalın başında Genel Müdür koltuğunda Hande Ertekin oturacak.

Ünlü ekran yüzleriyle 90'lar televizyonculuğunu izleyicisiyle tekrar buluşturmayı hedefleyen İstanbul Now’da Haber Genel Yayın Yönetmenliği için ise Burak Ersemiz ile el sıkışıldı. Kanalın Haber Koordinatörü Alper Ertem, Ankara Temsilcisi Umut Yertutan, Sabah Haberleri Sorumlusu ise Yaşar Gürsoy oldu.