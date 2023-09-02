Yeni bir televizyon kanalı geliyor

Televizyon dünyasındaki tematik kanallara bir yenisi daha eklenecek. 3N Medya’nın patronu Nejat Gülseven yeni bir televizyon kanalı için kolları sıvadı.

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Yeni bir televizyon kanalı geliyor

Yeni televizyon kanalı, eğlence ve dizilerin olduğu tematik bir kanal olarak yayın hayatına başlayacak. Hazırlıkların başladığı kanalın yeri de belli oldu.

12 BİN METREKARELİK BİNA SATIN ALINDI

Medyaradar'ın haberine göre yeni kanalın binası Mecidiyeköy’de yer alacak. Bunun için Nejat Gülseven, 12 bin metrekarelik bir bina satın aldı. Öte yandan gerekli ekipman ve ana kumandaların siparişinin de geçildiği öğrenildi.

TARİH BELLİ OLDU

Kasım ayına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması planlanan kanalın Ocak 2024’te izleyici ile buluşması planlanıyor.

Kanalın önemli dizi transferleri yaparak izleyici ile buluşmayı planladığı da kulislerde konuşulanlar arasında…

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