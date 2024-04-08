Yandaş gazeteci farkın sebebini AKP Ankara il başkanını gösterdi

Hadi Özışık, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a seslendi. Özışık paylaşımında "Yahu arkadaş senin adayın Mansur Yavaş'tan yüzde 30 fark yemiş, sen niye hala kulağının üzerine yatarsın? Bu arkadaşın bir dakika beklemeden istifa etmesi gerekmiyor mu?" ifadesine yer verdi.

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Yandaş gazeteci farkın sebebini AKP Ankara il başkanını gösterdi

GERÇEK GÜNDEM- Yerel seçimlerde AKP'nin ağır yenilgi almasının ardından iktidara yakın medyada da bir dönüşüm yaşandı.

Yenilginin ardından AKP içinde kimin bedel ödeyeceği konuşulurken gazeteci Hadi Özışık'tan ilginç bir çıkış geldi.

Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da Mansur Yavaş'ın Cumhur ittifakı'nın adayı Turgut Altınok 30 puan fark atmasının suçlusu olarak AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı gösterdi.

Özışık videolu paylaşımına "AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan... Yahu arkadaş senin adayın Mansur Yavaş'tan yüzde 30 fark yemiş, sen niye hala kulağının üzerine yatarsın? Bu arkadaşın bir dakika beklemeden istifa etmesi gerekmiyor mu? O ya da öteki... Başarısız kim varsa... Her neyse videoda her şeyi anlattım...

Kaynak: Gerçek Gündem

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