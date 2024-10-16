Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu

Star TV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Yeni dizi projesinde kimler yer alacak belli olurken dizinin ilk afişi de paylaşıldı.

Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sahipsizler dizisinin afişi yayınlandı.

Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.