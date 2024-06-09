Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın mutlu günü: İkinci kez nikah masasına oturdu

TRT 1'in 'Masumlar Apartmanı' adlı dizisiyle herkesin tanıdığı isim haline gelen ödüllü oyuncu Merve Dizdar, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın mutlu günü: İkinci kez nikah masasına oturdu

TRT 1'in 'Masumlar Apartmanı' adlı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle herkesin tanıdığı isim haline gelen ve ardından yer aldığı projelerle uluslararası camiada da tanınan ödüllü oyuncu Merve Dizdar, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Oyuncu Dizdar, yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlenme Dairesi'nde dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın mutlu günü: İkinci kez nikah masasına oturdu - Resim : 1

Çift, aileleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.

Star TV'de yayınlanan 'Ömer' aldı dizide 'Nisa' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Dizdar, son olarak 'Kuru Otlar Üstüne' adlı film ile Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı.

NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Survivor'da final heyecanı! Acun Ilıcalı, heyecana bir yenisini daha ekledi
Survivor'da final heyecanı! Acun Ilıcalı, heyecana bir yenisini daha ekledi
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Fenerbahçe’de tarihi seçim bitti, oy sayımı başladı: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Fenerbahçe’de tarihi seçim: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki