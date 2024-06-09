Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın mutlu günü: İkinci kez nikah masasına oturdu

TRT 1'in 'Masumlar Apartmanı' adlı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle herkesin tanıdığı isim haline gelen ve ardından yer aldığı projelerle uluslararası camiada da tanınan ödüllü oyuncu Merve Dizdar, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Oyuncu Dizdar, yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlenme Dairesi'nde dünya evine girdi.

Çift, aileleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.

Star TV'de yayınlanan 'Ömer' aldı dizide 'Nisa' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Dizdar, son olarak 'Kuru Otlar Üstüne' adlı film ile Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı.