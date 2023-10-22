Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı

Ünlü muhabir ve ekran yüzü A Haber’e veda etti. Yaklaşık 3 yıldır kanalda görev alan Hande Bayraktar, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

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Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı

A Haber’den ayrılık haberi geldi. Medyaradar’ın haberine göre özellikle 6 Şubat depreminde Adıyaman’dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken muhabir Hande Bayraktar, A Haber ile yollarını ayırdı. Bayraktar haber merkezinde muhabirlik dışında bazı programların sunuculuğunu da üsteniyordu.

Hande Bayraktar ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da duyurdu:

“Bu bir veda postudur efendim. 3 yıldır çalıştığım Ahaber’den kendi kararımla ayrılmış bulunmaktayım. Çok fazla deneyim çok fazla anı ve çok dost edindim. Dostluklar baki elbette. Ama bu yolculuğun sonu. Birçok mutluluğa, acıya, hüzne, heyecana şahitlik ettim. Mesleki anlamda bana katkısı olan herkese teşekkür ederim ama şimdilik hoşça kalın.”

Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı - Resim : 1

HANDE BAYRAKTAR KİMDİR?

Hande Bayraktar, 1994 yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Birçok kanalda program editörlüğü ve muhabirliği yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır A Haber’de muhabirlik ve program sunuculuğu yapıyordu. Hande Bayraktar’ın yeni adresi ise henüz bilinmiyor.

Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı - Resim : 2

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