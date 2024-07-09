Ülker Şikayet Etti, Züber Reklamına Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, Ülker’in 'haksız rekabet' şikâyeti üzerine Züber’in "Gerçek Atıştırmalık" sloganlı reklam filminin yayınının durdurulmasına karar verdi.

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Ülker Şikayet Etti, Züber Reklamına Ceza Kesildi

Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.

REKLAMLARIN YAYINI DURDURULDU

Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, Züber firmasına ceza keserek, reklamın yayından kaldırılmasına hükmetti.

Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle gündemin üst sıralarına taşındı.

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