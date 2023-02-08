Türkiye Gazeteciler Sendika: İhmâllerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, depremle ilgili haber yapan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

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Türkiye Gazeteciler Sendika: İhmâllerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay süreyle 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), “OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz” açıklamasını yaptı.

TGS, depremle ilgili haber yapan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz” denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendika: İhmâllerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor - Resim : 1

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