Türk basının acı kaybı! Metin Münir hayatını kaybetti
Türk basının önde gelen isimlerinden Metin Münir hayatını kaybetti.
Kıbrıslı gazeteci ve yazar Metin Münir; 79 yaşında, Lefkoşa'da hayatını kaybetti.
Öğle saatlerinde Gine Ozanköy’deki evinde rahatsızlanan Metin Münir, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Münir, Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son yıllarını KKTC Ozanköy'deki evinde geçiren Metin Münir, oradaki hayatını kendisine özgü üslubu ve çarpıcı doğa tasvirleriyle T24'teki köşesinde yazmıştı.
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