Tüm zamanların en çok izlenen Netflix içerikleri: Bir yeni yapım da listede!
Netflix'in yeni ölçüm sistemine göre hazırladığı "Tüm zamanların en çok izlenen içerikleri" listesi güncellendi.
Dijital yayın platformu Netflix’in Top 10 listesinde en çok izlenen filmler belli oldu. İşte Eylül 2023 itibarıyla Netflix’te en çok izlenen filmler…
Netflix bir süre önce ölçüm sistemini değiştirmişti. Artık 28 gün değil 91 günlük veriler kullanılıyor. İzlenme saati verileri paylaşılsa da sıralama görüntüleme metriğine göre yapılıyor.
10- EXTRACTION 2 (130.900.000 görüntüleme)
Serinin 2. filmi Netflix'te Top 10 listesine yükselmiş durumda. Filmin konusu şöyle: Ölümün eşiğinden dönen oldukça yetenekli komando Tyler Rake tehlikeli bir görev daha alır. Görevi, acımasız bir gangsterin esir alınan ailesini kurtarmaktır.
iMDB Puanı: 7
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı: Yüzde 80
Yayın tarihi: 2023
Tür: Aksiyon-Gerilim
Süre: 2 saat 3 dakika
Başroller: Chris Hemsworth,Golshifteh Farahani,Tornike Gogrichiani
9- EXTRACTION - (135,700,000)
Sam Hargrave'in yönettiği EXTRACTION AGBO Films ve TGIM Films, Inc. tarafından hayata geçirildi. Filmin yapımcıları Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter ve Peter Schwerin. Filmin konusu şöyle:
Korkusuz ve kanunsuz bir paralı asker olan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hayatta kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Tam bu sırada, hapishanede yatmakta olan uluslararası bir suç baronunun kaçırılan oğlunu kurtarması için onun yeteneklerine başvurulur. Ancak silah ve uyuşturucu kaçakçılarının karanlık yeraltı dünyasında, zaten ölümcül olan bu görev imkânsıza yakın bir hâl alır ve hem Rake'in hem de çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirir.
iMDB Puanı: 6.7
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı: Yüzde 67
Yayın tarihi: 24 Nisan 2020
Tür: Aksiyon, gerilim
Süre: 1 saat 57 dakika
Başroller: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda
8 - BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN - (136,300,000)
Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.
iMDB puanı: 7.2
Rotten Tomatoes eleştirmen puanı: %92
Yayın tarihi: 2022
Süre: 2 saat 19 dakika
Tür: Komedi
Başroller: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe