Tüm zamanların en çok izlenen Netflix içerikleri: Bir yeni yapım da listede!

9- EXTRACTION - (135,700,000)

Sam Hargrave'in yönettiği EXTRACTION AGBO Films ve TGIM Films, Inc. tarafından hayata geçirildi. Filmin yapımcıları Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter ve Peter Schwerin. Filmin konusu şöyle:

Korkusuz ve kanunsuz bir paralı asker olan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hayatta kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Tam bu sırada, hapishanede yatmakta olan uluslararası bir suç baronunun kaçırılan oğlunu kurtarması için onun yeteneklerine başvurulur. Ancak silah ve uyuşturucu kaçakçılarının karanlık yeraltı dünyasında, zaten ölümcül olan bu görev imkânsıza yakın bir hâl alır ve hem Rake'in hem de çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirir.

iMDB Puanı: 6.7

Rotten Tomatoes eleştirmen puanı: Yüzde 67

Yayın tarihi: 24 Nisan 2020

Tür: Aksiyon, gerilim

Süre: 1 saat 57 dakika

Başroller: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda