TGC, dört gazetecinin hedef gösterilmesini kınadı: Gazetecilik suç değildir!

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi, "Halk TV'nin avanak hafiyeliği" başlığıyla yayımlanan yazıda, gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu hedef gösterildi.

Yazıda, fotoğrafları da eklenen gazetecilerin "Sinan Ateş cinayetini istismar etmekten ve magazinleştirmekten geri durmadığı" öne sürüldü, "Vakitlerinin önemli bir bölümünü MHP düşmanlığına harcayan bu şahıslar cinayet üzerinde tango yapmayı daha ne kadar sürdürecekler? Magazin tutkunu bu isimler Halk TV’nin karalama kampanyalarıyla sürdükleri sultanlığı mı, katalog evliliğini mi yoksa komün hayatı yaşamayı mı tercih ediyorlar?" ifadeleri kullandı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkgün gazetesinin manşetinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu’nun hedef gösterilmesini kınadı.

TGC tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkgün Gazetesi 21 Haziran 2024 tarihli sayısının manşetinde Kadir Yıldız imzasıyla yayınlanan yazıda meslektaşlarımız Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle açıkça hedef gösterilmiştir. ‘Halk TV'nin avanak hafiyeliği’ başlıklı yazıda, fotoğrafları da eklenen gazetecilerin ‘Sinan Ateş cinayetini istismar etmekten ve magazinleştirmekten geri durmadığı’ iddia edilmiştir. Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu başta olmak üzere evrensel gazetecilik ilkeleri ile mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Meslektaşlarımızı hedef gösteren Kadir Yıldız’ı kınıyoruz. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre ‘Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici ve yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır.’ Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri, olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: Gerçek Gündem