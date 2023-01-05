Televizyon dünyasının en çok izlenen 5 dizisi belli oldu: Sıralama şaşırttı!
Televizyon dünyasında en çok izlenen 5 dizi ve izlenme sıralaması fazlasıyla şaşırttı.
5- YARGI (S02 - B49) - 8,09
Yayın hayatına 19 Eylül 2021 tarihinde başlayan Yargı, yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi edinen bir yapım olurken, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği dizi en çok izlenenler listesinde beşinci sırada yer alıyor.
4- CAMDAKİ KIZ (S03 - B63) - 8,40
1 Nisan 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Camdaki Kız, geniş bir izleyici kitlesine sahip dizi olurken Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı kitaptan hazırlanan dizi her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini oynadığı dizi en çok izlenen diziler listesinde dördüncü sırada yer alıyor.
3- KURULUŞ OSMAN (S04 - B110) - 9,23
Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve ATV'nin en çok sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kuruluş Osman, çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi oluyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman en çok izlenen diziler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.
2- GÖNÜL DAĞI (S03 - B80) - 10,62
17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Gönül Dağı TRT1'in en sevilen ve ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı en çok izlenenler listesinde ikinciliği alıyor.