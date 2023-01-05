Televizyon dünyasının en çok izlenen 5 dizisi belli oldu: Sıralama şaşırttı!

3- KURULUŞ OSMAN (S04 - B110) - 9,23

Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve ATV'nin en çok sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kuruluş Osman, çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi oluyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman en çok izlenen diziler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.