Tarkan'dan müjde: Merakla beklenen yeni albümünün çıkış tarihini duyurdu

Tarkan hayranları, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" gibi hit şarkılara imza atan sanatçının yeni albümünü sabırsızlıkla bekliyordu. Son olarak 100. Yıl marşı "Sen Rahat Uyu" ile duygulandıran Tarkan, geçtiğimiz aylarda albüm müjdesi vererek heyecanı doruğa çıkarmıştı.

'YAKINDIR KAVUŞMAMIZ'

Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

Son olarak "Sen Rahat Uyu" marşıyla büyük beğeni toplayan Tarkan, "Kuantum 51" adlı albümüyle 14 Haziran'da sevenleriyle buluşacak.