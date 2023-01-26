Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım

Survivor'dan sağlık problemleri nedeniyle ayrılan Berdan Mardini, "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım - Resim: 1

Survivor 2023 sezonunda peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

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Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım - Resim: 2

Son olarak Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin ardından Seçkin Piriler'in de Survivor 2023 yarışmasından ayrıldığını duyurdu.

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Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım - Resim: 3

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a" dedi.

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Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım - Resim: 4

Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini'nin ise sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kaldığını açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.''

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