Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktım

Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini'nin ise sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kaldığını açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.''