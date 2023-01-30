Survivor'da bir ünlü isim daha yarışmadan çekildi
Survivor'da bir isim daha ada şartlarına ayak uyduramayacağını ve yarışmayı bırakacağını söyledi
Survivor 2023 tüm heyecanıyla başladı. Yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takımın yaşadığı sevinç damga vurdu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir yarışmacının daha Survivor'a devam edemeyeceğini bildirdi. Öte yandan Survivor'a katılan yedek yarışmacılar da belli oldu.
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı.
Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.
YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A DEVAM EDEMİYOR
Daha sonra yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik. Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. " dedi. Ilıcalı "Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak" bilgisini paylaştı.