Survivor'da bir ünlü isim daha yarışmadan çekildi

Survivor 2023 tüm heyecanıyla başladı. Yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takımın yaşadığı sevinç damga vurdu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir yarışmacının daha Survivor'a devam edemeyeceğini bildirdi. Öte yandan Survivor'a katılan yedek yarışmacılar da belli oldu.