Sözcü'de Sular Durulmuyor, İki İsim Daha...

Medya dünyasında son zamanlarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sözcü gazetesinin 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın istifası sonrası, birçok isim de gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.

Sözcü yazarları Aytunç Erkin, Soner Yalçın ve Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı Ümit Zileli ayrılan isimlerden olmuştu.

Üç ismin de Metin Yılmaz’ın genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturacağı ‘Nefes’ gazetesinde yazmaya başlayacağı ortaya çıkmıştı.

AYRILIK SIRASI BU KEZ TELEVİZYONDA

Medyaradar Keskin Kalem isimli yazarın köşesine taşıdığı son iddia ise ayrılıkların yaşanacağı yeni mecranın Sözcü TV olacağı oldu.

Ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 14 milyonluk maaşının yarattığı depremin artçılarının sürdüğünü dile getiren yazar, “Maaşı duyup kazan kaldıran ekran yüzlerinden biri Ebru Baki’ydi. Ancak Baki maaşında yapılan zamla bir şekilde ikna edilmiş ve kalmıştı. Fakaaatttt keskin kulaklarıma gelen bilgilere göre Baki bu kez ayrılığı kafasına koymuş. Anlaştığı yer ise TV100.” ifadelerini kullanarak yaşanacak ayrılıkların sinyalini verdi.

ALİŞER DELEK REST ÇEKTİ İDDİASI

Sözcü TV Yayın Yönetmeni Alişer Delek’in şirket sahibi Burak Akbay ile problem yaşadığını öne sürülen yazıda, Delek’in kanalın tüm WhatsApp gruplarından ayrıldığını ifade etti.

Delek’in ‘’Çok yoruldum ve biraz izne çıkıyorum’’ dediğini aktaran yazar, ilginç iddialarda bulundu.

Köşe yazsında yer alan iddialar arasında Medya Grup Başkanlığı pozisyonuna kimin getirileceği üzerinden bir tartışma çıktığı iddia edilirken, Delek’in patrona rest çektiği öne sürüldü.

HANGİ KANALA GEÇECEK?

Yazıda, Delek’in ekibiyle birlikte Ekol TV’ye geçeceği iddiası da dile getirildi.

Yazıdaki ilgili kısım şu şekilde:

“Patron Akbay ve Delek arasında büyük bir restleşme yaşanıyor. Çünkü Akbay Medya Grup Başkanlığı pozisyonuna Mehmet Y. Yılmaz’ı atamak istiyor. İddia o ki grup başkanlığı koltuğuna oturmak isteyen Delek patronaja büyük bir rest çekmiş. Ya o koltuğa geçerim, ya da giderim. Bu kanalı ben kurdum, kimseye hakkımı yedirmem demiş. Ve izindeyken de ne hikmetse birden bire ‘’Delek ekibiyle birlikte Ekol TV’ye gidiyor’’ dedikoduları ortalıkta dolaşmaya başlamış”

Kaynak: Medyaradar