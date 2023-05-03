Sözcü TV'nin reytingleri belli oldu

Sözcü Televizyonu’nun bugün itibariyle reyting ölçümü yayınlandı. Tek yetkili Kantar’ın ölçtüğü, diğer bütün haber kanallarıyla birlikte listelenen tablo tüm haber kanallarının ve reklam verenlerin maillerine bu sabah düştü. Medyatava'nın haberine göre tabloda tüm günde 4. olmayı başaran Sözcü Televizyonu, yıllardır yayıncılık yapan kanalları geride bıraktı.

ANA HABER’DE UZAK ARA BİRİNCİ

Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber programı rakiplerinin neredeyse toplamından fazla bir raytinge sahip. 19:00 – 20:30 arasında yayınlanan Ana Haber yayına başladığı ilk günden bu yana haber kanalları arasında birinciliğe oturmuş.

PRIME TIME’DA LİDERLERİ GERİDE BIRAKTI

Dün açıklanan sonuçlarda dikkat çeken ise Prime Time saatleri, yani akşam saatleri. Dün akşam Haber Türk’te Meral Akşener, Halk TV’de Mithat Sancar olmasına rağmen Sözcü TV bu kanalları geride bıraktı. Aynı saatlerde Sözcü Televizyonu’nda İsmail Saymaz ve Ersan Şen’in katıldığı Sokağın Sözü programı vardı. Programın raytingi her iki liderin yayını da geçti.

EBRU BAKİ İZLEYENLERİYLE TRANSFER OLMUŞ!

Haber Türk’ten transfer olan Ebru Baki, aynı saatlerde Sözcü TV’de yayın hayatına başladı. 09-12 saatlerinde yayınlanan Para – Politika programı benzer program yapan haber kanallarından çok izleniyor.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Medyaradar’ın ulaştığı Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, bugün açıklanan sonucu beklediklerini söylerken “Kanalımız daha 2 aydır yayında. Sözcü Gazete’si ve internet sitesinin gücüyle, kurulum ve alışkanlık sorununu da kısa sürede aşıp zirveye oturacağız. Bu daha başlangıç” dedi…

Alişer Delek dün sosyal medyadan paylaştığı resmi rayting verilerinde de Sözcü TV’nin tüm günde ikinci olduğunu, “bu işi seviyor ve biliyoruz” ifadesiyle duyurmuştu.

Yayın hayatına 1 Mart’ta başlayan Sözcü TV, Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Can Coşkun, İpek Özbey, Serap Belovacıklı, Ebru Baki ve Uğur Dündar gibi televizyon yıldızlarını kadrosuna kattı.