Sosyal Bilimciler'den 'Seçmen Ne İster?' podcast serisi: Kritik tercihler tartışmaya açılıyor

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. Siyasi partiler ve ittifaklar seçmenlerin taleplerine göre yol haritası izlemeye çalışsa da iktidarın kararlarının getirdiği ekonomik kriz nedeniyle yaşam koşulları giderek güçleşiyor. Öte yandan farklı yaşam tarzlarının görünürlüğünün azalması ve bireylerin özel yaşam alanına müdahale, fikir ve vicdan hürriyetine yönelik baskı, basına sansür gündelik yaşamı etkileyen diğer sorunlar arasında yer alıyor.

SOSYAL BİLİMCİLERDEN "SEÇMEN NE İSTER?" PLATFORMU

Seçimlere geri sayım sürerken çok sayıda tartışma yürütülürken, vatandaşların seçim tercihlerini etkileyen faktörler önemli bir merak konusu haline geldi. Özellikle bu faktörler arasında pandemi, ekonomik kriz, doğal felaketler ve diğer krizlerin seçmenin karar verme süreci üzerindeki etkileri farklı boyutları ile ele alınmaya başlandı. Seçmen davranışı alanında üretilen akademik bilginin kamuya ulaştırılması amacıyla bu alanda çalışan sosyal bilimcilerin katılımıyla “Seçmen Ne İster?” başlıklı platform hayata geçirildi.

Koordinasyonunu İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Erdoğan, Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, Dr. Tuğçe Erçetin ve Mustafa Gökcan Kösen’in üstlendiği “Seçmen Ne İster?” platformu farklı disiplinlerden önde gelen sosyal bilimcilerin seçmen davranışıyla ilgili podcast yayınlarını içeriyor ve kayıtlara www.secmenneister.org internet sitesinde metin olarak da erişilebiliyor.

Konular hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenlere kaynak önerileri de internet sitesinde sunuluyor. Ayrıca platformda yayımlanan metinlerin derlendiği kitap, internet sitesinde açık erişim olarak paylaşıldı.

“Seçmen Ne İster?” platformuna www.secmenneister.org internet sitesinden erişilebilir.

“Seçmen Ne İster?” platformunda görüşleri yer alan sosyal bilimciler ve konuşma başlıkları aşağıdaki gibi:

· Prof. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Seçmen davranışı çalışmaları nedir?”

· Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi, “Ekonomik oy verme davranışı”

· Dr. Mert Moral, Sabancı Üniversitesi, “Konu bazlı oy verme”

· Prof. Dr. Cengiz Erişen, Yeditepe Üniversitesi, “Duygular oy vermeyi nasıl etkiler?”

· Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Sosyalizasyon ve seçmen davranışı”

· Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi, “Ahlaki değerler ve oy verme davranışı”

· Dr. Ezgi Elçi, Özyeğin Üniversitesi, “Nostalji ve seçmen davranışı”

· Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Seçim sistemleri”

· Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Marmara Üniversitesi, “Seçim finansmanı”

· Prof. Dr. Emre Toros, Hacettepe Üniversitesi, “Türkiye’de seçimsel aksaklıklar ve demokrasi”

· Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi, “Toplumsal kırılmalar ve oy verme davranışı”

· Dr. Mert Moral, Sabancı Üniversitesi, “Kulturkampf”

· Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Kutuplaşma ve oy verme davranışı”

· Doç. Dr. Seda Demiralp, Işık Üniversitesi, “Populizm ve oy verme davranışı”

· Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu, Sabancı Üniversitesi, “Patronaj ve oy verme davranışı”

· Dr. Tuğçe Erçetin, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Medya sistemleri ve oy verme davranışı”

· Prof. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Sosyal medya algoritmaları ve seçmen davranışı”

· Doç. Dr. Suncem Koçer, Koç Üniversitesi, “Dezenformasyon ve seçmen davranışı”

· Dr. Alper Yağcı, Boğaziçi Üniversitesi, “Komplo teorileri ve oy verme davranışı”

· Doç. Dr. Sinan Alper, İzmir Yaşar Üniversitesi, “Komplo İnançlarının Oy Verme Davranışına ve Siyasi Eylemlere Etkisi”

· Dr. Gökçe Gezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Güvenlik siyaseti ve oy verme davranışı”

· Mustafa Gökcan Kösen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Dış Politika ve oy verme davranışı”

· Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi, “Avrupa Birliği ve oy verme davranışı”

· Prof. Dr. Samim Akgönül, Strazburg Üniversitesi, “Yurtdışı seçmenleri”

· Prof. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Göçmenler ve oy verme davranışları”

· Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Toplumsal cinsiyet ve oy verme davranışı”

· Prof. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Yeni nesil neye oy verecek?”

· Doç. Dr. Cemil Boyraz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Aleviler nasıl oy veriyor?”

· Dr. Cuma Çiçek, DİSA & Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, “Kürtler nasıl oy veriyor?”

Kaynak: Gerçek Gündem