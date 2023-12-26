Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı

Ranker, son 20 yılın en iyi 50 dizisini paylaştı paylaştı. Listede birinciliği alan yapım tartışma yarattı. İşte son 20 yılın en iyi 50 dizisi...

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 1

50. Rick and Morty

Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bir yetişkin animasyon televizyon dizisi. Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 2

49. Westworld

Westworld dizisi, insanların farklı deneyimler için ziyaret ettiği bir eğlence parkında geçiyor. Parktaki yapay zekalı robotlarla etkileşim içinde olan insanlar, sanal ortamı deneyimliyorlar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 3

48. It's Always Sunny in Philadelphia

Dizi, kişisel çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen ve Güney Philadelphia'da "Paddy's" adında oldukça başarısız bir İrlanda barı işleten bir arkadaş grubunun başından geçen maceraları anlatıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 4

47. Shameless

Chicago'nun varoş bir semtinde geçen dizi; altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatıyor. Evin reisi olan Frank Gallagher (William H. Macy) sahtekar, alkolik ve utanmaz bir baba.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 5

46. Daredevil

Başarılı bir avukat olan Matt Murdock, çocukken geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybeder (radyoaktif bir madde gözlerine sıçrar). Gözlerini kaybetmesine karşılık diğer duyularını geliştiren Murdock, kendini sürekli olarak psikolojik ve fiziksel olarak geliştirir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 6

45. The Punisher

Ailesinin cinayetinden sorumlu suçluları cezalandırmayı amaçlayan eski bir deniz piyadesi, kendisini askerî bir komplonun içinde buluverir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 7

44. Prison Break

Haksız yere suçlandığını düşündüğü abisini hapishaneden kurtarmak isteyen Michael Scofield, nerdeyse kusursuz bir plan yapar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 8

43. Law and Order SVU

Newyork polis departmanında cinsel suçlar konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip, sıradan insanları hayrete düşürecek vakalarla uğraşıyor. Her yeni gün, yeni suçlarla baş etmeye çalışan ekip, aynı zamanda özel hayatlarının dengesini de kurmak zorunda. Her bölümü ayrı bir olaya odaklanan dizi 1999'dan beri yayında.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 9

42. Bones

Antropolog olan ve Washington DC Jeffersonian Enstitüsü'nde çalışan Dr. Temprance Brennan, tanınmaz hale gelen kurban cesetlerini incelemektedir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 10

41. Schitt's Creek

Dizi, bir anda tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 11

40. The Last Kingdom

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 12

39. The Wire

Dizi, Baltimore'un uyuşturucu ile dolu sokaklarını, suç-ceza kavramını, polislerin uyuşturucu ile savaşını, iyi ve kötü adamları konu alıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 13

38. Malcolm in the Middle

Kalabalık bir Amerikan ailesinin ortanca çocuğu olan Malcolm, yaşıtları gibi normal bir hayat sürerken, IQ'sunun normalin üstünde çıkması sonucu birden hayatı değişir. Okulda özel bir sınıfa alınan Malcolm, zaten fazla sosyal ve kızlarla arası iyi olan bir tip değildir. Şimdi dahiliğin avantajlarını yaşacağı kadar dezavantajlarını da yaşamaya başlayacaktır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 14

37. Lost

Oceanic Havayolları'nın Sidney-Los Angeles seferini yapan 815 sefer sayılı uçağı, okyanus üzerinden geçerken, manyetik bir alana kapılarak büyük bir adaya düşer. Fakat önceleri sıradan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parçasının, kazazedelerin her birinin hayatını farklı biçimde değiştireceğinden habersizdirler.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 15

36. American Horror Story

Her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan American Horror Story, ilk sezonunda lanetli bir ev üzerinden ilerleyerek, bizi bu evin zaman içindeki sakinleri ile tanıştırdı. 2. sezonda ise hikayenin odağında bir akıl hastanesi var.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 16

35. Doctor Who

Dizi, doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu'nun maceralarını anlatmaktadır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 17

34. Planet Earth II

Dizi, İnanılmaz manzaralar ve hayvanların yaşamlarındaki dramatik anlar, Dünya'daki yaşamın portresini öne çıkarıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 18

33. Lucifer

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi Amenadiel (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 19

32. MythBusters

Dizi, temel bilimsel metodları şehir efsanelerinin, popüler kültürdeki haberlerinin geçerliliğini test etmek için kullanan özel efektler uzmanları tarafından sunulur.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 20

31. Criminal Minds

Bir suçluyu en kestirme yoldan nasıl yakalarsınız? Bir suçlu gibi düşünerek, onun psikolojisine göre hareket edip, ipuçlarını birleştirerek. Virginia Quantico'daki Davranış Analizi Ünitesi'nde çalışan özel bir ekibin uzmanlık alanı 'suçlu beyinleri' analiz etmek.

Onların işi, suç mahalli ya da laboratuvar deneyleri ile bitmiyor. Suçluların yaşadıkları çevre, çalışma ortamları, davranış pratikleri…

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 21

30. Whose Line Is It Anyway?

Wayne Brady, Greg Proops, Colin Mochrie ve Ryan Stiles doğaçlama yeteneklerini konuşturduğu program The CW ve ABC'de yayınlanmaktadır. Her bölümde özel bir konuk yıldız, stüdyo izleyicilerinden ve sunucularından sadece birkaç rastgele fikirle bir dizi spontane doğaçlama skeçle uğraşırken komedilere katılırlar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 22

29. Planet Earth

"Yüzyıllar önce, Dünya'da bir buçuk milyar insan vardı. Şimdi altı milyardan fazla kalabalık, kırılgan gezegenimiz. Ama öyle olsa bile, hala insanlığın zar zor dokunduğu yerler var. Bu dizi sizi son vahşi doğalara götürecek ve size gezegeni ve vahşi yaşamını daha önce hiç görmediğiniz şekilde gösterecek."

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 23

28. Brooklyn Nine-Nine

Dizi, New York Polisi'nin Brooklyn'deki kurgusal 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerinin ve yeni atanan polis şefinin başından geçen olayları konu alır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 24

27. Parks & Recreation

Amy Poehler'ın Indiana eyaletinin gerçekte var olmayan Pawnee kasabasında Park ve Bahçeler Departmanı'nda orta seviye bir bürokratı oynadığı, ofiste ve kasabada geçen olayları konu almaktadır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 25

26. Modern Family

Pritchett, Dunphy ve Pritchett-Tucker ailelerinin günlük yaşantılarından manzaralar sunan Modern Family dizisinin konusu, bu üç ailenin ekseninde dönüyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 26

25. Scrubs

Tıp okulundan yeni mezun olan J.D. ve üniversiteye başladığı günden beri en iyi arkadaşı olan Turk, Sacred Heart hastanesinde stajyer olarak çalışmaya başlarlar. J.D.'nin hayatı, kendisiyle aynı anda stajyerliğe başlayan depresif genç kız Elliot ile tanışınca ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 27

24. That '70s Show

Wisconsin'de kurgusal bir eyalet olan Point Place'te yaşayan bir grup gencin hayatına odaklanan komedi dizisi, 1976'dan 1979 sonuna uzanan bir dönemi kapsamaktadır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 28

23. How I Met Your Mother

2030 yılındayız; Ted Mosby çocuklarına anneleri ile tanışmasının 'uzuuun' hikayesini anlatıyor ve bir anda 2005 yılının Amerikası'na geri dönerek, beş sıkı dostun 20'li yaşlardaki eğlenceli yaşamalarına konuk oluyoruz.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 29

22. Futurama

Dizi New Yorklu pizza dağıtıcısı Philip J. Fry'ın, 21. yüzyılın başlangıcından saniyeler sonra dondurulup, 3000 yılında uyanmasıyla başlayan maceralarını konu eder.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 30

21. Better Call Saul

Breaking Bad'in öncesini anlatan Emmy adayı dizide, ufak çaplı avukat Jimmy McGill'in ahlak yoksunu "hukuk adamı" Saul Goodman'a dönüşmesi anlatılıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 31

20. Supernatural

Dizi, kardeşlerin insanların gerçekte var olmadığını zannettiği birçok tür şekil değiştiren, hayalet, şeytan vb. varlığın avcılığını yaptıkları ve bu maceralar sırasında yaşadıklarını anlatır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 32

19. Ozark

Bir finans danışmanı, ailesini Chicago'dan Missouri'deki Ozarks'a sürükler. Burada, bir uyuşturucu patronunu memnun etmek için beş yılda 500 milyon dolar aklamalıdır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 33

18. Family Guy

Dizi genel olarak kurgusal şehir Quahog, Rhode Island'da yaşayan Peter ve Lois, çocukları Meg, Chris ve Stewie ve antropomorfik köpekleri Brian'dan oluşan Griffin ailesini konu alır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 34

17. South Park

Colorado eyaletinin South Park adlı küçük kasabasında yaşayan dört kişilik bir çocuk grubu merkez alınarak anlatılan bir takım gerçek üstü olayların da yer aldığı maceralardır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 35

16. Sons Of Anarchy

Onlar düzen dışı asiler, kendi kurallarından başkasını tanımıyorlar ve altlarındaki çeliklerle çok çekiciler! Burası Anarşistlerin Motosiklet Kulübü...

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 36

15. Dexter

Hem işinin ehli bir seri katil, hem de sosyal kişilikli bir adam portresi çizen Dexter Morgan, 2006 yılından bu yana kendi ahlak anlayışına göre kötüleri yer yüzünden silmeye devam ediyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 37

14. The Walking Dead

Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 38

13. Friends

Dizi, 1990'ların Manhattanı'nda iş hayatının, aşkın ve gündelik yaşamın zorluklarıyla uğraşan 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 39

12. The Boys

Dizi, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 40

11. Sherlock

Bilinen klasik Sherlock Holmes hikayelerinin günümüze uyarlanmış halini sunan yapımda, sıra dışı dedektif ipuçlarına ulaşmak için modern Londra sokaklarını arşınlıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 41

10. The Big Bang Theory

Dizi, MIT doktorası yapan, asosyal iki araştırma görevlisinin, sıradan bir garson olan, sarışın güzel Sheldon ile komşuluk ilişkilerini anlatıyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 42

9. Vikings

Dizi, okyanusun ötesindeki uzak kıyıları keşfetmeye ve yağmalamaya can atan bir savaşçı ve çiftçi olan Ragnar Lothbrok'un acımasız ve gizemli dünyasını konu ediniyor.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 43

8. House

Doktor Gregory House, New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Başkanlık yaptığı Tıbbi Tanı Uzmanlığı Departmanı'nda teşhisi konulamayan hastaları 3 kişilik ekibiyle birlikte iyileştirmektedir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 44

7. The Simpsons

Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 45

6. The Mandalorian

Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi, Jedi'ın Dönüşü döneminden beş yıl sonra başlar ve Yeni Cumhuriyet'in ulaşamayacağı yerlerde bir Mandalorlu ödül avcısını izler.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 46

5. The Office

Vasat bir kağıt şirketinde şube müdürü olan Michael Scott çalışanlarının günlük yaşamlarını takip eder. Şirketi başarılı tutmak için gerekenleri yapmaya çalışan Scott bunu oldukça mizahi ve tuhaf yollarla yapar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 47

4. Stranger Things

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 48

3. The Sopranos

New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırmıştır.

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 49

2. Breaking Bad

Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer. Elbetteki yasa dışı yollardan ve uyuşturucunun da eş anlamlısının bela olduğunu bilerek...

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Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı - Resim: 50

1. Game Of Thrones

Yazların on yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda, dehşetli ve soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kışyarı'nın kuzeyindeki buzul topraklarda, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ötesinde tehditkar doğaüstü güçler toplanmaktadır.

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