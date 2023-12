Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı

30. Whose Line Is It Anyway?

Wayne Brady, Greg Proops, Colin Mochrie ve Ryan Stiles doğaçlama yeteneklerini konuşturduğu program The CW ve ABC'de yayınlanmaktadır. Her bölümde özel bir konuk yıldız, stüdyo izleyicilerinden ve sunucularından sadece birkaç rastgele fikirle bir dizi spontane doğaçlama skeçle uğraşırken komedilere katılırlar.