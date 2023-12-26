Son 20 yılın en iyi 50 dizisi: Zirvedeki yapım tartışma yarattı

31. Criminal Minds

Bir suçluyu en kestirme yoldan nasıl yakalarsınız? Bir suçlu gibi düşünerek, onun psikolojisine göre hareket edip, ipuçlarını birleştirerek. Virginia Quantico'daki Davranış Analizi Ünitesi'nde çalışan özel bir ekibin uzmanlık alanı 'suçlu beyinleri' analiz etmek.

Onların işi, suç mahalli ya da laboratuvar deneyleri ile bitmiyor. Suçluların yaşadıkları çevre, çalışma ortamları, davranış pratikleri…