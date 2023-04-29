Serhat Uçak Halk TV'ye geçti

Gazeteci Serhat Uçak, pazartesi itibariyle Halk TV'nin kadrosuna katıldığını duyurdu.

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Serhat Uçak Halk TV'ye geçti

Son dönemde Sözcü TV'nin yaptığı transferle kan kaybeden Halk TV, kıdemli gazeteci Serhat Uçak'ı kadrosuna kattı. 

Uçak, Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Pazartesi Halk TV’de başlıyorum. Umarım güzel işlere imza atacağız Görüşmek üzere" dedi. 

İpek Özbey, İsmail Saymaz gibi Halk TV'nin yüzü olan isimler Sözcü TV'ye geçmişti. 

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