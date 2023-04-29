Serhat Uçak Halk TV'ye geçti
Gazeteci Serhat Uçak, pazartesi itibariyle Halk TV'nin kadrosuna katıldığını duyurdu.
Son dönemde Sözcü TV'nin yaptığı transferle kan kaybeden Halk TV, kıdemli gazeteci Serhat Uçak'ı kadrosuna kattı.
Uçak, Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Pazartesi Halk TV’de başlıyorum. Umarım güzel işlere imza atacağız Görüşmek üzere" dedi.
Pazartesi Halk TV’de başlıyorum. Umarım güzel işlere imza atacağız 😊 Görüşmek üzere 🙏🏻 @bengushap @cafermahiroglu— Serhat Uçak (@serhatucak) April 29, 2023
İpek Özbey, İsmail Saymaz gibi Halk TV'nin yüzü olan isimler Sözcü TV'ye geçmişti.
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