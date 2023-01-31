Senem Ilgaz Halk TV'de
Deneyimli gazeteci Senem Ilgaz Halk TV'ye geçti. Ilgaz son olarak Haber Global'de görev yapıyordu.
Gazeteci Senem Toluay Ilgaz Halk TV'ye transfer oldu.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, haberi Twitter hesabından duyurdu. Mahiroğlu, yaptığı açıklamada "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem" dedi.
HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem— Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) January 31, 2023
FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı Gözden Kaçmasın 31 Ocak 2023 20:19
TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı Gözden Kaçmasın 31 Ocak 2023 16:25
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim öncesi kanallara tehdit gibi uyarı Medya 31 Ocak 2023 11:01
Emin Çölaşan'ın kürek kemiği kırıldı Medya 31 Ocak 2023 07:10