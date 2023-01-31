Senem Ilgaz Halk TV'de

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz Halk TV'ye transfer oldu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, haberi Twitter hesabından duyurdu. Mahiroğlu, yaptığı açıklamada "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem" dedi.