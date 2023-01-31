Senem Ilgaz Halk TV'de

Deneyimli gazeteci Senem Ilgaz Halk TV'ye geçti. Ilgaz son olarak Haber Global'de görev yapıyordu.

Senem Ilgaz Halk TV'de

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz Halk TV'ye transfer oldu. 

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, haberi Twitter hesabından duyurdu. Mahiroğlu, yaptığı açıklamada "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem" dedi. 

FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı Gözden Kaçmasın 31 Ocak 2023 20:19
TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı Gözden Kaçmasın 31 Ocak 2023 16:25
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim öncesi kanallara tehdit gibi uyarı Medya 31 Ocak 2023 11:01
Emin Çölaşan'ın kürek kemiği kırıldı Medya 31 Ocak 2023 07:10
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı! EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!