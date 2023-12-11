Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu: Gazetecili ödülü Tolga Şardan'ın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Burhan Felek Konferans Salonu’nda saat 14.00’de düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerle, ölen TGC üyeleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Şimdilerde gazetecilik en güç dönemlerinden birini yaşıyor. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını sınırlamak isteyen iktidar; sansürden, haber saklamaktan, gerçekleri okurlarıyla paylaşmak isteyen gazetecileri tehdit ederek, gözaltına alarak, tutuklayarak baskıcı tutumunu nicedir sürdürüyor. Halen ülkenin cezaevlerinde gazeteciler, akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve aydınların çoğunlukta olduğu bir tutukluluk hali sürmektedir. Türkiye’nin tek sesli değil çok sesli bir toplum olmasını arzu ediyoruz. Yalnız bizim değil toplumun büyük bir kesiminin de isteğidir bu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ülkede demokrasinin yeşerebilmesi için ısrarla üzerinde durduğu taleplerimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum: Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmelidir. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı demek olan basın özgürlüğü evrensel gazetecilik değerlerine kavuşturulmalıdır. Gazetecilerin sendikal hakları korunmalı, gazeteciler haksız yere gözaltına alınmamalı, tutuklanmamalıdır. Bir kez daha hatırlatalım ‘Gazetecilik suç değildir.'

Sedat Simavi Ödülleri’nin 47’ncisinin ödül dağıtımında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bu önemli ödülleri kazanan gazetecilerimizi, bilim insanlarımızı ve bize Cumhuriyetin kızlarının dünya şampiyonluğu ile yaşattığı büyük gururu veren voleybol milli takımımızı gönülden kutluyorum. Sedat Simavi’nin bize gösterdiği yolda toplumumuzla kaynaşmaya, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlarla mücadelemize ise var gücümüzle devam edeceğiz. Sözlerime son verirken ödüllerin seçiminde gösterdikleri titiz çalışmadan ötürü Seçici Kurul üyelerimize de sonsuz teşekkürlerimiz var. Sağ olun, var olun."

DOKUZ DALDA 21 ÖDÜL VERİLDİ

Genel Sekreter Sibel Güneş 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin 47 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek “Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 289 kişi eser ve 5 takım aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 21 ödül verildi. Ödüllere olan ilginin artması özgür gazetecilik yapacağımız günlere dair umudumuzu canlı tutuyor” dedi.

Gazetecilik Ödülü: Tolga Şardan

T24 internet haber sitesinde 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran,18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Gazetecilik Övgü: Adem Altan

AFP foto muhabirinin Posta Gazetesi’nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Sözün bittiği yer” başlıklı haber fotoğrafı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Radyo Ödülü: Andaç Üzel

Borusan Klasik Radyo’da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Ön Koltuk” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Radyo Övgü: Feyza Öztoprak Kaptı

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 10 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Sonsuzluğa Atılan İmza: Atatürk” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ

Haber: Sevgi Şahin - Ömür Dikme

FOX TV’de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Hatice’yi Kurtarmak” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Haber Övgü: Nazlı Yerebasmaz - Çağlar Güner

FOX TV’de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli - Avdanlıların Mücadelesi” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Belgesel Ödülü: Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun bir eser olmadığına karar verdi.

Belgesel Övgü: Eda Göklü - Cihan Çekiç

Puhu dijital TV’de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan “Bir Avuç Güzel İnsan” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Karikatür Ödülü: Haslet Soyöz “Karikatürist”

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan Milliyet Gazetesi çizeri Haslet Soyöz’ü karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer görüldü.

Karikatür Övgü: Halis Dokgöz

BirGün Gazetesi’nde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Edebiyat Ödülü: Füruzan

“Akim Sevgilim” adlı öykü kitabıyla ödüle değer görüldü.

Sosyal Bilimler Ödülü: Doç. Dr. Zafer Karademir

“Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Sosyal Bilimler Övgü: Tuğba Tekerek

“Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Fen Bilimleri Ödülü: Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Doç. Dr. Şeref Gül

“Kriptokrom 1'in Yarılanma Ömrünü Hızlandırarak p53 Nakavt Farelerde Yaşam Süresini Uzatan Küçük Bir Molekülün Keşfi” başlıklı ortak çalışmaları nedeniyle ödüle değer görüldü.

Fen Bilimleri Övgü: Prof. Dr. Olcay Coşkun

“Fiberli Biküme İzleçleri” başlıklı çalışması övgüye değer bulundu.

Sağlık Bilimleri Ödülü: Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker

“Sentetik Biyoloji Yöntemleri ile Programlanmış Bakterilerin Manyetik Rezonans Görüntülemede Güdümlü Kontrast Ajanı Olarak Düzenlenmesi” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü

Spor Ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı

“Milletler Lig Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2023 Dünya Kupası Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Dijital Basın’ın medya takip sponsorluğunda yapılan tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.