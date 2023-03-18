RTÜK'ten Halk TV'ye 'seçim' incelemesi: 'Seçimler yaklaşırken...'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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RTÜK'ten Halk TV'ye 'seçim' incelemesi: 'Seçimler yaklaşırken...'

28. Dönem Milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı seçimlerine iki aydan az bir süre kala, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

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HALK TV'YE İNCELEME

"Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez" diyerek Halk TV'yi hedef alan Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

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