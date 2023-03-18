RTÜK'ten Halk TV'ye Demirtaş incelemesi: Yanıt gecikmedi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK'ün ceza gerekçesi Selahattin Demirtaş'a ilişkin ifadeler olurken; Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.

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RTÜK'ten Halk TV'ye Demirtaş incelemesi: Yanıt gecikmedi

28. Dönem Milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı seçimlerine iki aydan az bir süre kala, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

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HALK TV'YE İNCELEME

"Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez" diyerek Halk TV'yi hedef alan Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Şahin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sarf edilen ifadeleri kastederek "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

DEMİRTAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ 

Demirtaş'tan Şahin'e yanıt gecikmedi. 

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış "tirsonekler"siniz" ifadelerini kullandı.

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