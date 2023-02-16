RTÜK deprem günlerinde ceza için toplandı: Halk TV'den jet yanıt

RTÜK'ün ceza gündemiyle toplandığını duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Bugüne kadar onlarca cezayla susturamadığınız Halk TV canlarımız enkaz altındayken mi susacak?" açıklamasında bulundu.

RTÜK deprem günlerinde ceza için toplandı: Halk TV'den jet yanıt

Verdiği cezalarla iktidarın sopası haline gelen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki deprem felaketi on binlerce yurttaşımızın ölüme neden olmuşken; ceza 'girişimlerini' sürdürüyor. 

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HALK TV'DEN TEPKİ 

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından RTÜK'ün ceza için toplandığını duyurdu.

"RTÜK yine ceza gündemiyle toplantı kararı almış" diyen Mahiroğlu, "Konu malum; amaç bağımsız, özgür, evrensel yayın yapan HALK TV'yi susturmak. Bugüne kadar onlarca cezayla susturamadığınız Halk TV canlarımız enkaz altındayken mi susacak? #HALKTVSUSTURULAMAZ" ifadelerini kullandı. 

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