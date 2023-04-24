Reuters Türkiye bürosu çalışanları greve çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı'nda (Reuters) Türkiye bürosunda 26 Nisan'da greve çıkılacağını duyurdu.

Reuters Türkiye bürosu çalışanları greve çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Thomson Reuters Haber Ajansında (Reuters) toplu pazarlık süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Reuters Türkiye ofislerinde grev kararımızı ilan edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"GREV KARARIMIZI İŞYERİNE ASACAĞIZ"

TGS tarafından yapılan açıklamada, "26 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna yapacağımız kitlesel basın açıklamasında greve çıkacağımız günü açıklayacağız ve grev kararımızı işyerine asacağız" denildi.

AFP'DE GREV KARARI ALMIŞTI

Daha önce TGS tarafından yapılan açıklamada, Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosuyla yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyumazlıkla sonuçlandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Ekonomik krizi ve gerçek enflasyon oranlarını görmezden gelen işvereni mâkul bir teklif sunmazsa 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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