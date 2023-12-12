Özgür Özel, Az Önce Konuştum'a konuk oluyor

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’da bu haftanın konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oluyor.

Özgür Özel, kendisini Genel Başkanlığa taşıyan sürece ilişkin kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt veriyor.

CHP'de beklenen değişim sağlandı mı?

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na açık destek veren isimlerin güvenini nasıl sağlayacak?

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den umduğunu bulamayan CHP, HDP'nin kapısını çalar mı?

Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Az Önce Konuştum’da hepsini ve daha fazlasını konuşuyor.