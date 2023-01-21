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Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti
Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti
Geçtiğimiz hafta Twitter'da en çok konuşulan Tweet "fıstıklı baklava" olsa da, onun kadar konuşulan başka paylaşımlar da yapıldı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan paylaşımları...
21 Ocak 2023 10:03
Son Güncelleme:
21 Ocak 2023 10:04
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