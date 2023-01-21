Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti

Geçtiğimiz hafta Twitter'da en çok konuşulan Tweet "fıstıklı baklava" olsa da, onun kadar konuşulan başka paylaşımlar da yapıldı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan paylaşımları...

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Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti - Resim: 1
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Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti - Resim: 2
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Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti - Resim: 3
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Okurken keyfinizi yerine getirecek: Geçen haftanın en çok konuşulan 30 tweeti - Resim: 4
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