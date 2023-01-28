Okurken keyfiniz yerine gelecek: Haftanın en eğlenceli tweetleri

Sosyal medya kullanıcıları geçtiğimiz hafta birbirinden eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte haftanın en eğlenceli paylaşımları...

Okurken keyfiniz yerine gelecek: Haftanın en eğlenceli tweetleri - Resim: 1
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Okurken keyfiniz yerine gelecek: Haftanın en eğlenceli tweetleri - Resim: 2
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Okurken keyfiniz yerine gelecek: Haftanın en eğlenceli tweetleri - Resim: 3
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Okurken keyfiniz yerine gelecek: Haftanın en eğlenceli tweetleri - Resim: 4
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