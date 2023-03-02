Odatv'de ayrılık: 'Gölge Ordu' kitabının yazarları görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu

SADAT'ın kuruluşunu, faaliyetlerini, iç yüzünü anlatan "Gölge Ordu" kitabının yazarları Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu, Odatv’deki görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Odatv’de şef editör olarak görev yapan Caner Taşpınar, “Odatv’den ayrıldım” açıklamasında bulundu.

Odatv’de yaklaşık bir senedir editör olarak çalışan Ersin Eroğlu ise ayrılığı “Odatv'den istifa ettim. Gazetecilik yapmaya, yazmaya devam edeceğim” sözleriyle duyurdu.

TAŞPINAR VE EROĞLU GÖLGE ORDU’DA NE YAZMIŞTI?

Uzun adı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan, askeri alanda danışmanlık hizmeti verdiğini ileri süren SADAT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan ya da ihraç edilen kişiler tarafından kuruldu.

Kimi zaman, anayasa taslağı hazırlamalarıyla gündeme geldiler kimi zaman da İslam Ordusu kurma hedefiyle. Ama muhalefetin üzerinde en çok durduğu konu askeri eğitim kampları oldu.

Ülkede, paramiliter bir yapı oluşturdukları iddialarıyla anılan SADAT’ın iç yüzünü Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu yazdıkları Gölge Ordu kitabında anlattılar.

Kitaptan öğreniyoruz ki, SADAT’ın bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘Fethullahçılık’ nedeniyle ihraç edilen birçok isim bulunuyor.

Harp Okulları mülakatlarında görev alan, kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başdanışmanlık yaptığını hatırda tutarsak, SADAT’ın bünyesinde Fethullahçıların bulunması dikkat çeken bir hadise.

LİSTE ÇIKARILDI: BUGÜN MUHAREBE EĞİTİMLERİ VEREN SADAT’IN ÜÇ KURUCUSU ALTI UZMAN VE EĞİTMENİNİN O DÖNEM FETÖ İLİŞKİLERİ NEDENİYLE TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİ

Gölge Ordu kitabında, 28 Şubat döneminde TSK’dan ihraç edilenlerin listesi verildi ve SADAT kurucusu olan 3 kişinin de ihraç listesinde yer aldığı kaydedildi. Bu kişilerin ihraç edilmesinin gerekçesi ise o dönem Fethullahçılar bugün de FETÖ olarak anılan yapıya mensubiyetleriydi…

Kitapta konuyla ilgili şu satırlar yer aldı:

“28 Şubat sürecinde 753 subay, astsubay TSK’den tasfiye edildi. O dönemki adıyla “Fetullah Gülen Tarikatı”na yakınlığı nedeniyle ilişiği kesilenlerin sayısı 243’tü. Bu sayı toplamın yaklaşık üçte birine denk geliyordu. “Fetullah Gülen Tarikatı”nı 169 ile “Devrim Yanlıları”, 163 ile “Nakşibendi Tarikatı” takip ediyordu.

Hatırlayalım…

SADAT’ın 14 kurucu ortağı vardı. Bunların içerisinde Haluk Yıldırım, Yusuf Çağlayan ve Mehmet İlhan isimleri de yer alıyordu.

28 Şubat sürecinde ordudan ihraç edilenlerin ihraç gerekçelerinin yer aldığı listeye ulaştık. 243 kişinin içerisinde SADAT kurucuları arasında bulunan Haluk Yıldırım, Yusuf Çağlayan ve Mehmet İlhan’ın TSK ile ilişiğinin kesilme nedeni “Fetullah Gülen Tarikatı” mensubu olmalarıydı.”

ASKERİ EĞİTİM VERENLER DE TSK’DAN İHRAÇ EDİLENLER

SADAT’ın ihraç edilen üyeleri sadece kurucuları değildi. Gölge Ordu kitabından öğreniyoruz ki, SADAT bünyesinde askeri eğitim veren kişiler de TSK’dan ihraç edilmişti.

Gölge Ordu’da “Diğer taraftan SADAT eğitmeni ve uzmanı olan altı kişi de 28 Şubat döneminde “Fetullah Gülen Tarikatı” mensubu olmaları nedeniyle TSK’den tasfiye edilenler arasındaydı… Evet… Bugün keskin nişancı, gayrinizami harp, muharebe eğitimleri veren SADAT’ın üç kurucusu altı uzman ve eğitmeninin o dönem FETÖ ilişkileri nedeniyle TSK ile ilişiği kesilmişti...” ifadeleri kullanıldı.

FETÖ nedeniyle TSK’den ihraç edilenlerin listesi, 28 Şubat davasında yargılananların hazırladığı ve Yargıtay’a sunulan 1734 sayfalık dilekçede yer aldı.