Netflix'ten yeni yılda dev zam: En düşük paketin fiyatı 'pes' dedirtti

TEMEL PLAN 63 LİRA 99 KURUŞA YÜKSELDİ

Tek ekrandan içerik izlemeye izin veren Temel Plan, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu. İki ekrandan izlenebilen Standart Plan ise 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.