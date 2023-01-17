Netflix'ten yeni yılda dev zam: En düşük paketin fiyatı 'pes' dedirtti
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2023 yılına hızlı başladı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, böylelikle 10 ay içindeki 3. zammına imza attı.
TEMEL PLAN 63 LİRA 99 KURUŞA YÜKSELDİ
Tek ekrandan içerik izlemeye izin veren Temel Plan, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu. İki ekrandan izlenebilen Standart Plan ise 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.
ÖZEL PLAN 130 LİRA 99 KURUŞ OLDU
Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan 130 lira 99 kuruşa yükseldi.
EN SON EYLÜL 2022'DE ZAM GELMİŞTİ
Netflix abonelik ücretlerine en son Eylül 2022'de zam yapmıştı. Zammın üzerinden 6 ay bile geçmeden yüzde 40 fiyat artışına giden Netflix tepki çekti.