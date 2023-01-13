Netflix'in şubat ayı programı açıklandı
Dünya'nın ve Türkiye'nin en çok izleyiciye sahip dijital platformu olan Netflix, Şubat ayında yayınlanacak içeriklerini listeledi.
Dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'de de abone sayısı olarak diğer platformları sollamış durumda. Netflix'teki birçok içeriği izleyip bitiren kişiler ise platforma yeni gelecek içerikleri sabırsızlıkla bekliyor. Netflix Türkiye, şubat itibariyle yayına sokacağı yeni içeriklerini tanıttı.
YOU GERİ DÖNÜYOR
Caroline Kepnes’in aynı ismindeki romanından uyarlanan You, yeni sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. You dizisinin konusu ise şu şekilde;
Zeki bir New York'lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır.
Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe'nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.