Netflix'in en çok izlenenleri açıklandı: Türk yapımı zirveye oturdu!
Dijital yayın platformu Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları listesi güncellendi. Top 10 listesinde dizi kategorisine Türk yapımı damga vurdu. İşte Netflix’te en çok izlenen dizi ve filmler…
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 23 - 29 Ekim haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Top 10 listesine son hafta iki Türk yapımı damga vurdu.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler...
10. HAVA MUHALEFETİ
Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersiz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.
9. KETENPERE
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır.
Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.
8. KARANLIK GECE
Film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kolektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.
İshak, küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyendir. 7 yıl önce parçası olduğu bir linç olayı, ölmek üzere olan annesine veda etmek için kasabasına döndüğünde peşini bırakmaz. Çocukluk arkadaşları olan diğer beş faille ve onları destekleyen kasaba halkı ile yüzleşen İshak, üzerine çöken suçluluk duygusuyla mücadele eder. Ancak suç ne kadar büyükse, herkesin elinde kan olduğu için sessizlik o kadar güçlenir.
7. DO NOT DİSTURB
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'in 2 Arada bölümünün ana karakteri Ayzek'e yeniden hayat verdiği Ayzek ile Bir Gece, pandemi sebebiyle vapurdaki garsonluk işinden olan Ayzek'in, bir otelde gece vardiyasında çalışmaya başladığı ilk geceyi anlatıyor.
6. NOWHERE
Distopik bir gelecekte İspanya hükümeti, kaynak yetersizliği nedeniyle çocukları, hamile kadınları ve yaşlıları ortadan kaldırmayı planlar. Hamile olan Mia, bu durumun ardından ülkeden kaçmaya karar verir. Kaçmak için bir konteynerde saklanan Mia, konteyner denize sürüklenince kendisini bir kabusun içerisinde bulur. Okyanusun ortasında tek başına sürüklenen Mia, hem kendi hem kızının hayatını kurtarmak için savaşmak zorundadır.
5. RAHİBE ÖLÜM
Narcisa, mucizelerle dolu bir çocukluktan sonra rahibe olur ve rahatsız edici bir varlığın dolaştığı eski bir manastırda kızlara öğretmenlik yapmaya başlar.
4. AMCALAR
Orta yaşlı, huysuz bir baba ve iki yakın dostu, Y kuşağından CEO'ların ve güçlü anaokulu müdürlerinin değişen dünyasına ayak uyduramadıklarını görürler.
3. ACI REÇETE
Parasız kalan hırslı bir bekar anne bir ilaç şirketinde kazançlı bir iş bulur. Ancak yeni ve güçlü bir ağrı kesiciyle başarıyı yakalamak için ne kadar ileri gidebilir?
2. MÜŞTERİ LİSTESİ
Genç bir kadın, kocası çalışamayınca ailesine destek olmak için bir masaj salonunda işe girer ve çok geçmeden hayatının kontrolden çıktığını fark eder.
1. İYİ Kİ ALDATILMIŞIM
Sue Hecker'in romanının bu uyarlamasında bir muhasebeci, nişanlısı tarafından aldatılmasını kendi cinselliğini keşfetmek için bir fırsat olarak görünce başını belaya sokar.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler...
10. LUPİN: 1. SEZON
Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
9. USHER EVİ'NİN ÇÖKÜŞÜ
Servetlerini ve geleceklerini sağlama almak isteyen iki zalim kardeşin kurduğu aile hanedanlığı, mirasçılarının tuhaf nedenlerle birer birer ölmesiyle dağılmaya başlar.
8. ARTIK BEN BİR VAMPİRİM
Carmie, 13 yaşına bastığı gün, yalnızca yarı insan yarı vampir olduğunu değil, efsanevi güçlerinin orta okul yaşamını çok karmaşıklaştırdığını da fark eder.
7. DAVİD BECKHAM
Daha önce yayınlanmamış görüntülere yer veren bu belgesel dizisi, mütevazı bir aileden çıkıp dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham'ın çarpıcı yükselişini konu alıyor.
6. KULÜP
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.
5. GEZEGENİMİZDE YAŞAM
Çığır açan bu doğa belgeseli dizisinde yaşamın milyarlarca yıldır süren olağanüstü fethetme, adapte olma ve hayatta kalma serüveni gözler önüne seriliyor.
4. ELİTE: 7. SEZON
İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya'daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.
3. LUPİN: 3. SEZON
Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
2. BODİES
Dört dedektif. Dört farklı dönem. Tek bir ceset. İngiltere'nin geleceğini kurtarmanın yolu, tarihin akışını değiştiren bir cinayeti çözmekten geçiyor.
1. YARATILAN
Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen bu destansı hikâyede, dahilik ve delilik arasındaki bir hekimle tanışan hırslı bir tıp talebesi, yasaklı ve çok riskli bir deneye kalkışır.