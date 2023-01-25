Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listedeki Türk dizileri dikkat çekti
Dijital yayın platformu Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları listesi güncellendi. Top 10 listesine son hafta giren Türk dizileri dikkat çekti.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 16 - 22 Ocak haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler...
10- Özveri
9- Şirinler: Kayıp Köy
8- Kayıp Köpek