Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Şirket en son zammı geçtiğimiz ocak ayında yapmıştı. Üstelik platform, birçok ülkede şifre paylaşımına karşı önlem amaçlı bazı güncellemeler yaptı. Bu güncellemelerden sonra aynı evde yaşamayanlardan ancak aynı hesabı kullananlardan ekstra ücret alınacağı açıklandı. Birçok ülkede uygulamaya alınan bu sistem, henüz ülkemizde kullanılmaya başlanmadı.