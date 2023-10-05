Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar
Dizi ve film platformunun en büyük isimleri arasında yer alan Netflix için abonelik ücretlerine yeniden zam getirdi.
Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine zam yaptı. "Temel Plan" paketi, yeni zam ile birlikte 63,99 TL’den aylık 99,99 TL'ye çıktı.
Aynı anda maksimum iki ekrandan içerik izlenmesine imkan veren Standart Plan'ın ücreti ise 97,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi. Son olarak en kapsamlı paket diyebileceğimiz ve aynı anda 4 ekrandan içerik izlenmesine izin veren Özel Plan'ın fiyatı 130,99 TL‘den 199,99 TL'ye çıkarıldı.
Şirketin web sitesinde şöyle bir ifade yer alıyor:
Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.
Şirket en son zammı geçtiğimiz ocak ayında yapmıştı. Üstelik platform, birçok ülkede şifre paylaşımına karşı önlem amaçlı bazı güncellemeler yaptı. Bu güncellemelerden sonra aynı evde yaşamayanlardan ancak aynı hesabı kullananlardan ekstra ücret alınacağı açıklandı. Birçok ülkede uygulamaya alınan bu sistem, henüz ülkemizde kullanılmaya başlanmadı.