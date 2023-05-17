Netflix tasarruf için düğmeye basıyor!

Şirket işten çıkarma yapmak yerine, farklı tasarruf tedbirlerini devreye sokacak. Bunların başında ise aboneler arasındaki şifre paylaşımını engellemek geliyor. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama yapılmış vaziyette ancak şirketin hedefi şifre paylaşımını hizmet verdiği bütün ülkelerde ücretli hale getirmek. Bu sayede Netflix’in yılda yaklaşık olarak 300 milyon dolarlık bir tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.