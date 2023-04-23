CNN Türk'te iktidara yakın gazeteciye '14 Mayıs'tan sonra ne yapacaksınız' sorusu ortalığı karıştırdı

CNN Türk'te iktidara yakın gazeteciye "14 Mayıs'tan sonra ne yapacaksınız" sorusu ortalığı karıştırdı.

CNN Türk'te iktidara yakın gazeteciye '14 Mayıs'tan sonra ne yapacaksınız' sorusu ortalığı karıştırdı

CNN Türk’te Fulya Kalfa’nın sunduğu programda tansiyon bir anda yükseldi.

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile gazeteci Zafer Şahin arasında tartışma yaşandı.

Gezici, Şahin’e "14 Mayıs sonrası ne yapacaksınız?" sorusunu sordu. Bu sorunun üzerine ikilinin arasında tansiyon yükseldi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Şahin, Murat Gezici'ye “Beni adam gibi tehdit et, 14 Mayıs sonrası yine sen ve senin gibilerle mücadele etmeye devam edeceğim. Bana FETÖ ağzıyla tehditte bulunma" ifadelerini kullandı.

Sunucunun tarafları sakinleştirme çabası sonuçsuz kaldı, programa reklam arası verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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