Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı

Gain Haber'in başındaki Mirgün Cabas, platformun el değiştirmesi sebebiyle kurumdan ayrıldığını açıkladı.

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Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı

Dijital içerik platformu Gain'in haber içerikleri sona erdi. Gazeteci Mirgün Cabas, bu sabah Gain Haber'de sunduğu programda, Gain'in el değiştirdiğini ve artık haber programı yapmayacağını açıkladı.

Sabah haberlerinde konuşan Cabas "Gain geçtiğimiz günlerde el değiştirdi. Platformun kurucusu Gözde Akpınar, Gain'i başka bir platforma sattı. İki gün sonra, haziran başında bu grup Gain'i devralacak. Bu da benim Gain'de yaptığım son haber yayınım. Haber birimini de yönettiğim Gain'den bugün itibariyle ayrılıyorum" dedi.

Cabas yayının sonunda kendisini izleyenlere ve kurucu Akpınar'a teşekkür etti. 

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